Çin teknolojik bir devrimin eşiğinde: Standart akıllı telefonla ilk uydu araması

Çinli Yuanxin Satellite şirketi, iletişim teknolojileri alanında büyük bir dönüm noktası yarattı. Şirket mühendisleri, herhangi bir ek donanım olmadan, standart bir seri üretim akıllı telefon yardımıyla ilk kez uydu üzerinden başarılı bir arama gerçekleştirdi. Bu başarı, geleneksel mobil iletişim ile uzay teknolojileri arasındaki sınırın ortadan kaldırılması yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ixbt.com haber veriyor.

Test sürecinde, 9 Haziran 2026 tarihinde yörüngeye yerleştirilen deneysel bir uydu kullanıldı. Geliştiriciler, arama kalitesinin modern 5G ağları seviyesinde olduğunu ve kullanıcının özel bir uydu telefonu veya harici antenlere ihtiyaç duymadığını belirtti. Bu teknoloji, mobil kapsama alanının bulunmadığı en uzak bölgelerde bile iletişimde kalma imkanı sağlıyor.

Teknolojik çözüm ve sorunların giderilmesi

ixbt.com verilerine göre, bu projenin temelini L-bandında dijital faz dizili anten paneline sahip yeni nesil bir uydu oluşturuyor. Mühendisler, uydu iletişimindeki en büyük engel olan sinyal gecikmesi ve bozulması sorununu çözmeyi başardılar. Bunun için veri iletim parametrelerini dinamik olarak ayarlayan ve telafi eden özel bir sistem geliştirildi.

Yeni teknolojinin temel avantajı, mevcut mobil altyapıyla tam uyumlu olmasıdır. Yani kullanıcılar, günlük kullandıkları akıllı telefonları aracılığıyla doğrudan uzaydaki cihazlara bağlanabilecekler. Bu durum, Starlink gibi küresel projelerle olan rekabette Çin'in konumunu önemli ölçüde güçlendiriyor.

“Bin Yelken” programı ve gelecek planları

Söz konusu testler, Çin'in devasa “Bin Yelken” (Thousand Sails) programının bir parçasıdır. Test sürecinde Yuanxin Satellite cihazının yanı sıra China Mobile 02/CMCC-02 uydusu da yer aldı. Her iki cihaz da Zhuque-2E Y6 roketi ile yörüngeye taşındı ve gelecekteki yerüstü ve uzay iletişim ağlarının entegrasyonuna hizmet edecekler.

Şu anda yörüngede şirketin 200'e yakın uydusu faaliyet gösteriyor. Planlar ise oldukça kapsamlı:

2027 yılına kadar uzaydaki cihaz sayısını 1296'ya çıkarmak;

Uzun vadede 15 binden fazla uydudan oluşan küresel bir ağ oluşturmak;

Dünya genelinde kesintisiz ve yüksek hızlı mobil internet ile sesli iletişim sağlamak.

Bu proje sadece teknolojik bir gösteri değil, aynı zamanda küresel telekomünikasyon pazarında yeni standartlar belirlemeye yönelik bir hamledir. Eğer Çin bu teknolojiyi geniş ölçekte uygularsa, akıllı telefon üreticileri ve operatörler için tamamen yeni bir dönem başlayacak.