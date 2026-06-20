İsveç, Tesla otopilotuna karşı çıktı: Sistem hız sınırlarını aşmakla suçlanıyor

ABD'li Tesla şirketi tarafından geliştirilen Full Self-Driving (FSD) sistemi, Avrupa pazarına girişte beklenmedik bir engelle karşılaştı. İsveç Ulaştırma İdaresi (TRV), bu otonom sürüş sisteminin hız sınırlarına uymaması nedeniyle onay vermeyi reddediyor. Bu durum, elektrikli araç üreticisinin kıtadaki genişleme planlarını ciddi şekilde etkileyebilir. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bildirdiğine göre, İsveç hükümet yetkilileri Avrupa Birliği'ni bu teknolojiye izin vermemeye çağırıyor. TRV uzmanları, Tesla otopilotunun belirlenen hız limitlerini düzenli olarak ihlal etme kapasitesine sahip olduğunu ve bu durumun trafik güvenliği kurallarıyla çeliştiğini vurguluyor. İsveç tarafı, sistem tam kontrol altına alınana kadar Avrupa yollarına çıkarılmasını tehlikeli buluyor.

Hukuki temeller ve güvenlik meseleleri

İsveç Ulaştırma İdaresi, Avrupa Birliği'nin Motorlu Araçlar Teknik Komitesi'ne (TCMV) resmi bir mektup gönderdi. Mektupta, otomatik sistemlerin yasal hız sınırlarını aşmasına izin verilmesinin hukuki temellere zarar verdiği belirtiliyor. Ayrıca, bu durum otonom sürüşten beklenen temel fayda olan güvenlik sağlama fikrini de şüpheye düşürüyor.

Tesla araçlarındaki FSD sistemi, sürücünün seçtiği profile göre hızı otomatik olarak belirliyor. Uygulamada, bu modun sıklıkla izin verilen maksimum hızın üzerinde seyrettiği gözlemlendi. Şirket, tüm sorumluluğun sürücüde olduğunu ve sistemin istenildiği zaman kapatılabileceğini vurgulasa da, İsveçli yetkililer bu yaklaşımı yeterli bulmuyor.

ABD ve Avrupa arasındaki fark

ABD yollarında sürücülerin hızı biraz aşması olağan bir durum sayılırken, Avrupa'da, özellikle İskandinav ülkelerinde bu konuya çok katı yaklaşılıyor. İsveç gibi ülkelerde sürücülerin davranışları daha az agresif ve yasalara uyum oranı daha yüksektir. Bu nedenle, Tesla sisteminin "özgür" sürüş tarzı yerel kurallarla örtüşmüyor.

Buna rağmen Tesla, Avrupa'nın bazı ülkelerinde başarı yakalamayı başardı. Elon Musk, yakın zamanda FSD Supervised sisteminin Litvanya'da devreye alındığını duyurdu. Litvanya, bu teknolojiyi resmen onaylayan ve uygulayan Avrupa'daki ikinci ülke oldu. Ancak İsveç'in katı tutumu, diğer büyük Avrupa Birliği ülkelerinin kararlarını da etkileyebilir.

Tesla şirketi, İsveç Ulaştırma İdaresi'nin itirazları hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. 30 Haziran'da gerçekleşecek TCMV toplantısında konunun nihai olarak değerlendirilmesi ve Tesla sistemlerinin Avrupa Birliği topraklarındaki geleceğinin belirlenmesi bekleniyor.