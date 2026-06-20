Siber Güvenlikte Yeni Bir Dönem: PT Naira Akıllı Asistan Tanıtıldı

Bilgi güvenliği alanında yapay zeka teknolojilerinin uygulanması yeni bir aşamaya taşınıyor. Positive Technologies şirketi, siber güvenlik uzmanlarının günlük ve karmaşık görevlerini otomatikleştirmek için tasarlanmış PT Naira adlı yeni akıllı asistanını duyurdu. Bu araç, yalnızca deneyimli uzmanlar için değil, aynı zamanda sektöre yeni giren çalışanlar için de iş süreçlerini önemli ölçüde basitleştirmeye hizmet ediyor. Ixbt.com haber veriyor.

"Kommersant" yayınında belirtildiğine göre, yeni sistem veri işleme ve karmaşık operasyonların gerçekleştirilme süresini birkaç kat azaltabiliyor. Şirket tarafından yürütülen pilot projelerin sonuçları, PT Naira yardımıyla siber olayların inceleme hızının yüzde 50–60 oranında arttığını gösterdi. Bu gösterge, siber saldırıların arttığı günümüzde kurumların güvenliğini sağlamada belirleyici bir öneme sahip.

PT Naira sisteminin temel avantajlarından biri, güvenlik olayları yönetimi sistemleri (SIEM) için kural hazırlama sürecini hızlandırmasıdır. Eskiden uzmanlardan birkaç saat hatta günlerce zaman alan bu görev, artık birkaç on dakika içinde çözülüyor. Bu da insan kaynaklarının daha stratejik görevlere yönlendirilmesine olanak tanıyor.

Kapsamlı Analiz ve Öneriler

Akıllı asistan, PT BlackBox Scanner gibi zafiyet tespit edici tarayıcıların raporlarını analiz etme özelliğine sahiptir. Karmaşık teknik verileri anlaşılır bir eylem planına dönüştürür, bulunan sorunların özünü açıklar ve bunların giderilmesi için net öneriler sunar. Bu fonksiyon, özellikle sistem yöneticileri ve güvenlik hizmeti personeli arasındaki iletişimi geliştirmeye yardımcı olur.

Sistemin bir diğer önemli yönü, insan faktöründen kaynaklanan risklerin azaltılmasıdır. PT Naira, görünüşte yasal görünen ancak gerçekte anormal etkinlik gösteren süreçleri tespit edebilir. Bu da şirket içindeki çalışanların şüpheli hareketlerinin veya gizli içeriden saldırıların erken aşamada durdurulmasına zemin hazırlar.

Özbekistan pazarında da dijital dönüşümün hızlandığı bir dönemde, bu tür yapay zeka asistanları yerel IT şirketleri ve devlet kurumları için güncel bir ihtiyaçtır. Siber güvenlik alanında personel eksikliğinin hissedildiği bir ortamda, PT Naira gibi çözümler uzmanların verimliliğini artırmanın en uygun yoludur.

Özetle, Positive Technologies tarafından sunulan bu geliştirme, siber güvenlik yönetimini yeni bir seviyeye taşıyor. Teknolojinin gelişimi, yalnızca saldırılardan korunmayı değil, aynı zamanda tüm güvenlik altyapısının entelektüel yönetimini de sağlıyor.