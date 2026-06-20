Android'de güvenlik devrimi: Google uygulama geliştiricileri doğrulamaya başlıyor

·1·Teknoloji
Android'de güvenlik devrimi: Google uygulama geliştiricileri doğrulamaya başlıyor

Google, Android işletim sistemi kullanıcılarını siber saldırılardan ve kötü amaçlı yazılımlardan korumak amacıyla uygulama geliştiricileri için zorunlu bir doğrulama sistemi uygulama tarihlerini açıkladı. Bu girişimin, akıllı telefonlara üçüncü taraf kaynaklardan şüpheli uygulama yükleme sürecini kökten değiştirerek sistem güvenliğini yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bildirdiğine göre, yeni kurallar öncelikle kullanıcıları bilinmeyen kaynaklardan indirilen riskli uygulamalardan korumaya odaklanıyor. Daha önce Google, doğrulanmamış geliştiricilerin ürünlerini yüklemeden önce kullanıcıları 24 saat bekleten bir düzenleme duyurmuştu. Artık bu süreç daha sistematik bir hal alacak.

Reform aşamaları ve tarihleri

Yeni sistemin uygulanması birkaç aşamada gerçekleştirilecek. Haziran 2026'dan itibaren Android cihazlarda, uygulamanın kayıtlı bir geliştiriciye ait olup olmadığını kontrol eden özel bir hizmet devreye girecek. Bu güncelleme, Google sistem güncellemeleri aracılığıyla akıllı telefonlara otomatik olarak yüklenecek, ancak ilk aylarda uygulama yükleme sürecine belirgin bir etkisi olmayacak.

Temel değişiklikler 30 Eylül 2026'da yürürlüğe girecek. İlk aşamada doğrulama gereksinimleri Brezilya, Endonezya, Singapur ve Tayland gibi ülkelerde uygulanacak. Ayrıca bu gereksinimler sadece Google Play değil, aynı zamanda Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps, Honor App Market, Oppo App Market ve Vivo V-Appstore gibi büyük mağazalar üzerinden dağıtılan uygulamalar için de geçerli olacak.

Öğrenciler ve amatörler için olanaklar

Google, yeni kuralları uygularken genç geliştiricileri ve amatörleri de unutmadı. Şirket, "sınırlı dağıtım hesabı" (limited distribution account) adı verilen yeni bir hesap türü sunacak. Bu hesap türü, öğrenciler ve yeni öğrenenler için tasarlanmış olup, devlet tarafından verilen kimlik belgeleri olmadan bile kendi uygulamalarını 20 cihaza kadar ücretsiz olarak dağıtmalarına olanak tanıyacak. Bu hesaplara erişim bu yılın Temmuz ayından itibaren açılacak.

Deneyimli kullanıcılar için ise Google "gelişmiş akış" (advanced flow) düzenini koruyacak. Bu düzen sayesinde doğrulanmamış kaynaklardan uygulama yükleme imkanı devam edecek, ancak sistem ek güvenlik kontrolleri gerçekleştirecek. Bu, dolandırıcılığı önlerken Android sisteminin açıklık ilkesini korumaya hizmet edecek.

Küresel ölçekte bu yeniliğin 2027 yılında tüm sertifikalı Android cihazlara uygulanması planlanıyor. Bu, Özbekistan'daki kullanıcılar için de uygulama güvenliğini garanti altına almada önemli bir adım olacak. Sonuç olarak kullanıcılar, akıllı telefonlarına yükledikleri her programın belirli bir kişi veya şirket tarafından sorumlulukla oluşturulduğundan emin olabilecekler.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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