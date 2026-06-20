Apple iOS 27'yi tanıttı: Günlük kullanım için en önemli yenilikler

Apple, geleneksel WWDC konferansı kapsamında yeni iOS 27 işletim sistemini tanıttı. Odak noktası yapay zeka ve Apple Intelligence olsa da, teknoloji devi günlük kullanılan uygulamalar olan Apple Maps, Wallet ve Find My servislerine de bir dizi pratik güncelleme getirdi. Bu değişiklikler, kullanıcıların günlük hayatını daha da kolaylaştırmayı hedefliyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Apple Maps uygulamasındaki "Flyover" özelliği önemli ölçüde geliştirildi. Artık şehirlerin ve ilgi çekici noktaların 3D görünümleri daha detaylı ve akıcı bir navigasyonla sunuluyor. Ayrıca, haritalarda yeni "Local Lists" özelliği ortaya çıktı. Bu sayede kullanıcılar, bölgelerindeki popüler restoranları ve eğlence mekanlarını kolayca bulabilirler. Uzmanlara göre bu adım, Google Maps veya TikTok gibi üçüncü taraf uygulamalara olan ihtiyacı azaltmayı amaçlıyor.

Güvenlik ve konum yönetimi

Find My servisi artık daha esnek hale geldi. Kullanıcılar, konumlarını belirli bir zaman aralığı için —birkaç dakikadan birkaç güne kadar veya belirlenmiş kesin bir tarihe kadar— paylaşma imkanına sahip olacaklar. Ayrıca, bazı kişilerle konum paylaşımını gün sonuna kadar geçici olarak durdurma özelliği de eklendi. Bunun, özellikle beklenmedik sürprizler veya gizli etkinlikler organize ederken faydalı olması bekleniyor.

Apple Wallet uygulaması da kökten yenilendi. En ilginç özelliklerden biri, fişleri tarayarak hesabı arkadaşlarla paylaşma imkanıdır. Apple Intelligence yardımıyla çalışan bu fonksiyon, fişteki ürünleri ayırır, vergi ve bahşişleri hesaplar ve Apple Cash üzerinden ödeme yapılmasını önerir.

Dijital cüzdan ve yeni imkanlar

Ayrıca Wallet, artık fiziksel sadakat kartlarının (loyalty cards) dijitalleştirilmesini destekliyor. Kullanıcının sadece iPhone kamerasını barkoda yöneltmesi yeterli. Bu kartlar Apple Watch cihazlarında da görünür hale gelerek satın alma sürecini daha da hızlandırıyor. Gezginler için ise otel anahtarları sistemi geliştirildi; oda bilgileri ve hizmet çizelgesi doğrudan uygulamanın içinde görünüyor.

Apple Pay sistemi de yeni bir tasarıma kavuştu. Artık kullanıcılar ödeme kartları arasında kolayca geçiş yapabilir, bonus bakiyelerini ve "sonra öde" seçeneklerini görebilirler. Satıcılar için ise müşterilerle bilgi paylaşımını güvenli ve hızlı hale getiren "Tap to Share" fonksiyonu tanıtıldı.

ixbt.com verilerine göre, bu güncellemelerin bu yılın sonbaharında geniş kitlelere sunulması bekleniyor. iOS 27, sadece teknoloji meraklıları için değil, sıradan kullanıcılar için de akıllı telefon kullanım konforunu yeni bir seviyeye taşıyacak.