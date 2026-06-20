Kuant Devrimi: Quantinuum ve Sandia 98 Kübitlik Helios Sistemini Başarıyla Test Etti

·25·Teknoloji
Kuant Devrimi: Quantinuum ve Sandia 98 Kübitlik Helios Sistemini Başarıyla Test Etti

ABD'nin Sandia Ulusal Laboratuvarı ve Quantinuum şirketi, ortaklaşa geliştirilen 98 kübitlik Helios kuantum işlemcisinin test sonuçlarını açıkladı. Nature dergisinde yayımlanan araştırma raporu, söz konusu sistemin pratik hataları minimize etme konusunda dünya çapında rekor sonuçlar elde ettiğini gösteriyor. Bu, kuantum bilgisayarların laboratuvar deneylerinden gerçek mühendislik çözümlerine geçişinde önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Ixbt.com haber veriyor.

Helios sistemi, iyon tuzakları mimarisine dayanmaktadır; burada iyonlar elektromanyetik alanlar yardımıyla tutulur ve özel işlem bölgelerine taşınır. Testler sırasında tek kübitlik operasyonların doğruluğu %99,9975, iki kübitlik operasyonların doğruluğu ise %99,921 olarak gerçekleşti. ixbt.com verilerine göre, bu yüksek kararlılık seviyesi Helios platformunu kendi sınıfındaki en güvenilir kuantum sistemlerinden biri haline getirdi.

Hata Kontrolü ve Kararlılık

Modern kuantum hesaplamalarındaki temel sorun kübit sayısı değil, bunların dış etkilere karşı aşırı hassas olmasıdır. Lazerdeki küçük titreşimler veya atomların mikroskobik hareketleri tüm hesaplama sürecini bozabilir. Sandia laboratuvarı uzmanları tam olarak bu sorunu çözmeye odaklandılar. Araştırmada "mid-circuit measurements" olarak adlandırılan bir yöntem kullanılmış olup, bu yöntem hesaplama sırasında sistemin genel durumuna zarar vermeden hataların düzeltilmesine olanak tanır.

Sandia Ulusal Laboratuvarı, 20 yılı aşkın süredir kuantum teknolojileri üzerinde çalışmaktadır. ABD Enerji Bakanlığı (DOE) denetimindeki bu kurum, kuantum hesaplamaların kriptografi, farmasötik ve enerji sektörleri üzerindeki etkilerini incelemektedir. Helios projesi kapsamındaki başarılar, gelecekte karmaşık moleküler modeller oluşturmak ve ultra güvenli iletişim sistemleri kurmak için temel teşkil edecektir.

Gelecek Perspektifleri ve Fotonik

Araştırmacılar, mevcut aşamada kuantum bilgisayarların hızından ziyade güvenilirliğinin daha önemli olduğunu vurguluyor. Helios, klasik süper bilgisayarların modelleyemeyeceği düzeyde bir karmaşıklık ve hassasiyet şimdiden sergilemektedir. Ancak bu, kuantum üstünlüğüne tamamen ulaşıldığı anlamına gelmemekte, aksine sistemlerin yönetilebilir bir mühendislik moduna geçtiğini göstermektedir.

Aynı zamanda Sandia laboratuvarı, entegre fotonik teknolojisinin geliştirilmesinde de yer almaktadır. Bu yöntem, kuantum verilerinin ışık sinyalleri yardımıyla iletilmesini öngörmektedir. Gelecekte fotonik yardımıyla kuantum sistemlerinin daha da genişletilmesi, enerji tüketiminin azaltılması ve kararlılığın artırılması planlanmaktadır. Bu da Helios gibi işlemcilerin ticari ve bilimsel potansiyelini daha da genişletecektir.

Kuantum BilgisayarıQuantinuumHeliosTeknolojiSandia
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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