Çin'de Yüksek Rakımlı Bölgeler İçin Tasarlanan En Büyük Rüzgar Türbinleri Devreye Girdi

Çin'in Yunnan eyaletinde yenilenebilir enerji alanında önemli bir adım atıldı. Kunming şehri yakınlarındaki Xundian ilçesinde yer alan Datang Julongliang rüzgar santralinin genişletme projesi resmen genel elektrik şebekesine bağlandı. Deniz seviyesinden ortalama 3200 metre yükseklikteki bir platoda inşa edilen bu proje, ülkenin enerji tarihinde kendine özgü bir yer tutuyor. Ixbt.com haber veriyor.

Yüksek rakımlı bölgelerin karmaşık rölyefi ve değişken iklim koşulları, standart rüzgar türbinlerinin istikrarlı çalışmasını engellemektedir. Ancak bu proje kapsamında kurulan 11,1 MW gücündeki yeni türbinler, özellikle seyrek hava ve gece-gündüz arasındaki keskin sıcaklık farklarına uyum sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Bu bilgiyi ixbt.com yayını aktarıyor.

Teknolojik Kapasite ve Verimlilik

Yeni türbinlerin teknik özellikleri etkileyici düzeyde. Tek bir türbinin kanat dönüş alanı yaklaşık beş buçuk standart futbol sahasına eşittir. Bu kadar geniş ölçekli bir yapı, rüzgar enerjisi yakalama verimliliğini önceki nesil cihazlara göre önemli ölçüde artırmaktadır.

Proje, her biri 11,1 MW gücünde 12 adet ve 8,34 MW gücünde 3 adet enerji ünitesinden oluşmakta olup, toplam kurulu güç 158,22 MW'a ulaşmaktadır. Elektrik enerjisinin kesintisiz iletimini sağlamak amacıyla bölgede 40 kilometreden fazla uzunlukta yüksek gerilim hattı da inşa edilmiştir.

Ekolojik açıdan bakıldığında, bu santral Özbekistan dahil Orta Asya ülkeleri için de ilgi çekici bir deneyim olabilir. Tam kapasiteyle çalışmaya başladığında, tesis yılda 476 milyon kW/saat temiz elektrik enerjisi üretecektir. Bu miktar, yaklaşık 200 bin hanenin bir yıl boyunca elektrik ihtiyacını karşılamak için yeterlidir.

Çevre Koruma

Bu projenin hayata geçirilmesi, geleneksel enerji kaynaklarından vazgeçme yolunda önemli bir adımdır. Hesaplamalara göre, yeni rüzgar santrali sayesinde her yıl on binlerce ton standart kömür tasarrufu sağlanacak ve atmosfere salınan karbondioksit miktarı keskin bir şekilde azalacaktır.

Çin'in bu deneyimi, yüksek rakımlı bölgelerde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının sadece ekolojik değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da verimli olduğunu kanıtlıyor. Zorlu iklim koşullarına rağmen, inovatif teknolojiler doğanın güçlerini insanlığın yararına kullanma imkanı sunuyor.