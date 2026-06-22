MIT Öğrencisi Tarafından Kurulan Mach Industries Askeri Teknoloji Pazarına Hükmediyor

ABD'nin en prestijli yükseköğretim kurumlarından biri olan MIT'den (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) 19 yaşında ayrılan Ethan Thornton, bugün savunma sanayisinde yeni bir devrim yaratmaya çalışıyor. Kurduğu Mach Industries girişimi, kısa sürede yatırımcıların dikkatini çekerek bu ay C serisi yatırım turu kapsamında 300 milyon dolar fon topladı. Şirketin toplam değeri şu an 1,8 milyar dolar olarak değerlendiriliyor. Bu bilgiyi Techcrunch.com aktarıyor. .

Thornton'ın kariyeri, sıradan bir garajda hidrojen sistemleri geliştirmekle başladı. İlk denemeler başarısız olsa da, yönünü değiştirerek dronlara ve insansız sistemlere odaklandı. TechCrunch'ın verilerine göre, Mach Industries şu anda aynı anda altı büyük silah programı üzerinde çalışıyor. Bu durum, tek bir ürüne odaklanmayı tercih eden geleneksel girişim stratejilerinden temelden farklılık gösteriyor.

Yaratıcı Yaklaşım ve Stratejik Üstünlük

Ethan Thornton'a göre, ABD üretim hacmi bakımından Çin ile rekabet edemez, bu nedenle temel vurgu yaratıcılığa ve ürünün hızla pazara sunulmasına odaklanmalıdır. Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmayı örnek göstererek, yeni bir teknolojiyi ilk kez uygulamanın sayısal üstünlükten daha önemli olduğunu vurguluyor. Mach Industries şu anda şu projeler üzerinde çalışıyor:

Dikey kalkış yapabilen saldırı uçağı;

Uzun menzilli gemisavar füze;

Stratosferde hareket eden iki özel sistem;

Dronları imha etmek için tasarlanmış düşük maliyetli yer-hava savunma cihazı;

40 fitlik deniz lojistik ve saldırı aracı.

Şirketin en son projesi, deniz kuvvetleri için tasarlanmış, 1000 milden fazla mesafeye 1000 pound (yaklaşık 450 kg) yük taşıma kapasitesine sahip 40 fitlik bir araçtır. Bu, Mach Industries için büyük bir sıçramadır çünkü şirketin şimdiye kadar ürettiği en büyük aracın uzunluğu sadece 13 fitti.

Thornton, savunma sanayisindeki temel sorunun sadece hazır platformları birleştirmek değil, aynı zamanda bileşenler ve tedarik zinciri olduğunu belirtiyor. Bu nedenle Mach Industries, sadece hazır dronlar değil, aynı zamanda jet motorları ve roket motorları üretimine de başladı. Mayıs ayında şirketin, roket motoru üreticisi Exquadrum'u 50 milyon dolara satın alması da bu stratejinin bir parçasıdır.

Şirketin şu anda çoğu test aşamasında olan 13 devlet sözleşmesi bulunuyor. Thornton, yıl sonuna kadar üç büyük programı seri üretim aşamasına geçirmeyi planlıyor. Bu, ayda yüzlerce ürün yerine yüz binlerce birim silah üretmek anlamına geliyor. Shield AI veya Saronic gibi rakipler tek bir yöne odaklanarak yüksek kapitalizasyona ulaşmış olsa da, Mach Industries çok yönlü yaklaşımın zaferin anahtarı olduğuna inanıyor.