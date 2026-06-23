Yapay Zeka Dünyasında Yeni Bir Dönem: “Loop” Teknolojisi Programlamayı Nasıl Değiştirecek?

·5·Teknoloji
Yapay Zeka Dünyasında Yeni Bir Dönem: “Loop” Teknolojisi Programlamayı Nasıl Değiştirecek?

Yapay zeka (AI) teknolojilerinin gelişiminin bir sonraki aşaması olarak görülen “loop” (döngü) kavramı, sektör uzmanları arasında büyük tartışmalara yol açıyor. Meta tarafından yakın zamanda düzenlenen @Scale konferansında, Claude Code projesinin kurucusu Boris Cherny bu teknolojinin önemine değindi. Ona göre, ajan tabanlı AI sistemlerinden sürekli çalışan döngülere geçiş, tıpkı elle kod yazmaktan otomatik ajanlara geçiş gibi devrim niteliğinde bir adımdır. Techcrunch.com haberi veriyor.

Cherny'nin belirttiğine göre, günümüzde programlama süreci sadece ajanlar tarafından kod yazılmasından, ajanların birbirine görev verdiği ve sonucu denetlediği karmaşık bir zincire dönüşüyor. Bu süreçte birkaç AI ajanı sürekli olarak arka planda çalışarak kod mimarisini iyileştirme, hataları düzeltme ve tekrarlayan öğeleri birleştirme işlemleriyle uğraşıyor. Bu tür “döngüler”, insan müdahalesi olmadan, tıpkı deneyimli yazılımcılar gibi pull-request'ler göndererek sistemi durmaksızın geliştiriyor.

Ajan Döngülerinin Çalışma Prensibi

Geleneksel programlamada rekürsif döngüler belirli bir koşul sağlanana kadar tekrarlanır. Ancak AI dünyasındaki döngüler biraz farklı çalışır. Burada karar verme süreci deterministik değildir, yani alt ajan işi ne zaman durduracağına kendisi karar verir. Örneğin, “Ralph Loop” olarak adlandırılan yöntemde model, yaptığı tüm işleri gözden geçirir ve belirlenen hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını bağımsız olarak kontrol eder. Bu, AI modellerinin uzun süre çalıştığında “yolunu şaşırma” sorununu çözmeye yardımcı olur.

Bu yaklaşım, OpenAI araştırmacısı Noam Brown tarafından öne sürülen “test-time compute” (test zamanı hesaplama gücü) konseptiyle örtüşmektedir. Buna göre, modern modeller neredeyse her türlü karmaşık problemi çözebilir, ancak bunun için onlara yeterli hesaplama kaynağı sağlanması gerekir. Döngüler ise problem tamamen çözülene kadar hesaplama gücü harcamaya devam eder.

Ekonomik Boyut ve Gelecekteki Riskler

Bu teknoloji etkili görünse de kendi içinde bazı dezavantajları bulunmaktadır. En temel sorun maliyetlerdir. Basit soru-cevap chatbotlarının aksine, sürekli çalışan döngüler token'ları çok hızlı tüketir. Anthropic gibi token satışından gelir elde eden şirketler için bu durum kârlı olabilir, ancak sıradan kullanıcılar ve işletmeler için bu çalışma yöntemi oldukça maliyetli olacaktır.

Buna rağmen uzmanlar, bu yönelimi AI gelişiminin mantıklı bir devamı olarak görüyor. Ajanlara daha fazla özgürlük tanımak ve onlara sürekli görevler emanet etmek, insan faktörünü azaltarak karmaşık projelerin yönetimini kolaylaştırır. ixbt.com verilerine göre, bu teknolojinin önümüzdeki yıllarda büyük IT şirketlerinin temel çalışma aracı haline gelmesi bekleniyor.

Özetle, AI dünyası “döngüler” dönemine adım atıyor. Bu durum sadece programlamada değil, aynı zamanda veri analizi ve diğer dijital alanlarda da verimliliği yeni bir seviyeye taşıyabilir. Ancak bu süreçte hesaplama gücünün yönetimi ve maliyetlerin optimizasyonu konusu güncelliğini korumaya devam edecektir.

Yapay ZekaProgramlamaClaude CodeMetaTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Microsoft ve Chevron ABD'de Dev Bir Gaz Elektrik Santrali KuruyorMicrosoft ve Chevron ABD'de Dev Bir Gaz Elektrik Santrali KuruyorBugün, 01:57Google DeepMind ve A24 Film Stüdyosu Yapay Zeka İş Birliğine BaşladıGoogle DeepMind ve A24 Film Stüdyosu Yapay Zeka İş Birliğine BaşladıBugün, 01:52Nöroteknoloji Devrimi: Beyin İmplantları Laboratuvardan Uygulamaya GeçiyorNöroteknoloji Devrimi: Beyin İmplantları Laboratuvardan Uygulamaya GeçiyorBugün, 01:26NVIDIA, Yapay Zekanın Su Tüketimi Sorununu Çözdüğünü DuyurduNVIDIA, Yapay Zekanın Su Tüketimi Sorununu Çözdüğünü DuyurduBugün, 01:26Yapay Zeka Çip Üreticisi Groq 650 Milyon Dolar Yatırım AldıYapay Zeka Çip Üreticisi Groq 650 Milyon Dolar Yatırım AldıBugün, 01:21Xiaomi, HyperOS Destekli Yeni Mijia Pro 508L Buzdolabını TanıttıXiaomi, HyperOS Destekli Yeni Mijia Pro 508L Buzdolabını TanıttıBugün, 00:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı