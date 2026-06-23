Google DeepMind ve A24 Film Stüdyosu Yapay Zeka İş Birliğine Başladı

·4·Teknoloji
Google DeepMind ve A24 Film Stüdyosu Yapay Zeka İş Birliğine Başladı

Dünyanın önde gelen teknoloji devlerinden biri olan Google'ın DeepMind birimi ve ABD'nin ünlü A24 film stüdyosu yeni bir araştırma programı duyurdu. Bu iş birliğinin temel amacı, film endüstrisi için yapay zeka (AI) tabanlı yenilikçi araçlar geliştirmek ve bunları uygulamaya koymaktır. Bu projenin teknoloji ve sanatın sentezinde yeni bir dönemi başlatması bekleniyor. Bunu Ixbt.com bildiriyor .

DeepMind laboratuvarının ileri düzey çalışmaları artık A24 stüdyosunun yaratıcı süreçleriyle organik bir şekilde bağlanacak. Bilindiği üzere A24, özgün filmleri ve deneysel yaklaşımıyla dünya sinemasında ayrı bir yere sahiptir. Taraflar, yeni araçların laboratuvar ortamında değil, doğrudan yönetmenlerin ve yapımcıların gerçek ihtiyaçlarından yola çıkılarak geliştirileceğini vurguluyor.

Yaratıcı Süreç ve Teknolojik Entegrasyon

İş birliği kapsamında araştırmacılar ve sinemacılardan oluşan bir ekip, yeni teknolojileri birlikte test edecekler. Bu süreç, filmlerin hazırlık aşamasından post-prodüksiyon (kurgu ve görsel efektler) aşamasına kadar tüm basamakları kapsıyor. Google DeepMind uzmanları, sinema yaratıcılarının çalışma yöntemlerini inceleyerek, onlara hikaye anlatımı ve görsel içerik oluşturmada yardımcı olacak sistemler geliştirecek.

Ayrıca, Google'ın bu iş birliğini daha da güçlendirmek amacıyla A24 stüdyosuna yatırım yaptığı belirtilmelidir. Bu adım, projenin sadece kısa vadeli bir deney değil, eğlence endüstrisini kökten değiştirmeyi amaçlayan uzun vadeli stratejik bir plan olduğunun kanıtıdır. Söz konusu yatırım, teknolojik imkanları yaratıcı özgürlükle birleştirmeye hizmet etmektedir.

Gelecekteki Olanaklar

Şu an için program saf bir araştırma karakterine sahip olduğundan, projenin kesin nihai ürün listesi oluşturulmamıştır. Mühendisler ve yaratıcı gruplar arasındaki iletişim sonucunda yeni yöntemler ve araçlar aşamalı olarak ortaya çıkacaktır. Temel fikir, AI sistemlerini görsel hikaye anlatıcıları için kullanışlı ve faydalı bir asistana dönüştürmektir.

Bu iş birliği, küresel pazarda AI laboratuvarları ve kreatif endüstrinin yakınlaşma eğilimini yansıtmaktadır. Artık teknolojiler sadece bir mühendislik ürünü değil, aynı zamanda bir sanat eseri yaratmanın ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Özbek sinemacıları ve teknoloji meraklıları için de bu deneyim, gelecekte dijital sanat alanında yeni standartlar belirleyebilir.

GoogleDeepMindA24Yapay ZekaSinema
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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