Uber Hissedarları Şirket Yönetimini Mahkemeye Verdi

·64·Teknoloji
Uber Hissedarları Şirket Yönetimini Mahkemeye Verdi

Detroit emeklilik fonu da dahil olmak üzere bir grup Uber hissedarı, teknoloji devinin yönetimine ve yönetim kuruluna karşı toplu dava açtı. Davada, şirket yöneticilerinin finansal kazancı güvenlik ve hukukun üstünlüğünün önünde tuttuğu, bunun da hissedarlar ve kullanıcılar için ciddi riskler oluşturduğu vurgulanıyor. Techcrunch.com haber veriyor.

San Francisco'daki ABD bölge mahkemesine sunulan belgelerde Uber, "sistemik bir kanunsuz" olarak tanımlanıyor. Davacıların görüşüne göre, şirket yönetimi güvenlik önlemlerini kasıtlı olarak devre dışı bıraktı ve bu durum binlerce yolcunun sürücüler tarafından cinsel saldırı ve tacize uğramasına zemin hazırladı. Bu bilgiler ixbt.com yayınında yer alan raporlarda da karşılık bulmuştu.

Dava dilekçesinde doğrudan CEO Dara Khosrowshahi ve diğer kurul üyelerinin isimleri geçiyor. Onlar, güvene dayalı temsil yükümlülüklerini yerine getirmemek, güvenlik sistemindeki eksikliklerle ilgili uyarılara kulak asmamak ve şirket itibarına zarar vermekle suçlanıyor.

Güvenlik ve Finansal Sonuçlar

Hissedarlar, mahkeme yoluyla Uber yöneticilerinin şirkete verilen zararı şahsen tazmin etmelerini, aldıkları bonus ve tazminatların bir kısmını iade etmelerini ve gelecekte denetim mekanizmalarının güçlendirilmesini talep ediyor. Şikayette, yasalara aykırı hareketlerin sadece şiddet mağdurlarına değil, aynı zamanda engelli müşterilere ve Uber One abonelerine de zarar verdiği belirtiliyor.

Uber temsilcileri ise bu suçlamaları kesin bir dille reddederek davayı asılsız olarak nitelendiriyor. Şirketin açıklamasına göre, mahkemeye sunulan kanıtlar yanlış yorumlanmış ve daha önce mahkemede görülüp karara bağlanmış diğer davalar temel alınarak oluşturulmuş. Şirket, hizmetlerinin güvenliğini sağlamak için sürekli çalıştığını vurguluyor.

Şunu belirtmek gerekir ki, bu tür "türev davalar" (derivative lawsuits) büyük teknoloji şirketleri için yeni bir durum değil. Bu yıl Adobe, Apple ve Intel gibi devler de hissedarları tarafından benzer dava süreçlerine çekilmişti. Uber Özbekistan pazarında resmi olarak faaliyet göstermese de, yan kuruluşu sayılan Yandex Go gibi servisler için bu tür güvenlik standartları ve hukuki tartışmalar önemli bir ders olabilir.

Şu an dava süreci devam ediyor ve hissedarların talepleri karşılanırsa, bunun Uber yönetim sisteminde köklü bir değişim yaratması bekleniyor. Şirket hisselerinin fiyatı ve küresel pazardaki itibarı, bu mahkeme kararına doğrudan bağlı kalmaya devam ediyor.

UberMahkemeTeknolojiGüvenlikHissedarlar
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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