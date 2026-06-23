Akıllı Telefon ve Bilgisayar Fiyatları Artabilir: LPDDR5X Bellek Çipleri Sert Zamlandı

Küresel elektronik pazarında bellek (DRAM) fiyatlarında benzeri görülmemiş bir artış gözlemleniyor. Bu yılın ikinci çeyreğinde, arz ve talep arasındaki dengenin bozulması sonucunda tüketici cihazları için tasarlanan bellek çiplerinin fiyatları yaklaşık iki katına çıktı. Bu durumun önümüzdeki aylarda akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve kişisel bilgisayar fiyatlarını doğrudan etkilemesi bekleniyor. Ixbt.com haberine göre belirtiliyor.

SigmaIntell araştırma şirketinin verilerine göre, LPDDR4X 4 GB bellek modüllerinin fiyatı bir önceki çeyreğe göre yüzde 75 artarken, modern amiral gemisi akıllı telefonlarda kullanılan LPDDR5X 12 GB çiplerinin fiyatı rekor düzeyde yüzde 89 oranında yükseldi. Bu sıçrama sadece kurumsal segmentte değil, son kullanıcılar için tasarlanan cihazlarda da belirgin şekilde hissediliyor.

Yapay Zeka ve Üretimdeki Değişiklikler

Bellek çiplerinin fiyatlarındaki bu keskin artışın temel nedeni olarak üreticilerin öncelikli yönelimlerini değiştirmeleri gösteriliyor. Şu anda Samsung, SK Hynix ve Micron gibi devler, dikkatlerini daha yüksek kâr getiren HBM (High Bandwidth Memory) belleklerine yöneltmiş durumda. Bu çipler NVIDIA ve diğer şirketlerin AI sistemleri için gerekli olup, onlara olan talep aşırı yüksek.

Sonuç olarak, standart akıllı telefon ve bilgisayarlar için tasarlanan DRAM çiplerinin üretim hacmi azaldı. Üreticilerin sunucular için tasarlanan DRAM ve eSSD belleklerine daha fazla ağırlık vermesi nedeniyle tüketici pazarında yapay bir kıtlık oluştu. Bu da beraberinde fiyatların kontrolsüz yükselişini getirdi.

Pazardaki Durum ve Gelecek Öngörüleri

Fiyat artışları nedeniyle birçok akıllı telefon ve bilgisayar üreticisi stratejilerini yeniden gözden geçiriyor. Bazı şirketler bellek çipi siparişlerini azaltarak ürün maliyetini korumaya çalışırken, diğerleri yeni modellerin fiyatlarını artırmak zorunda kalabilir. Ixbt.com'un haberine göre, yılın ikinci yarısında fiyat artış hızı biraz yavaşlayabilir ancak bir düşüşten söz etmek mümkün değil.

Jefferies analistlerinin yeni raporunda, küresel pazarda bellek fiyatlarının 2024 sonuna kadar yüksek seviyelerde kalacağı belirtiliyor. Uzmanlara göre, fiyatların önemli ölçüde düşmesi ancak 2028 yılında gerçekleşebilir. Şimdilik bulut teknolojileriyle uğraşan büyük şirketler stoklarındaki bellek rezervlerini artırmaya devam ediyor, bu da pazardaki genel kıtlığı daha da derinleştiriyor.

Özbekistan pazarında da bu trendin yakın zamanda etkisini göstermesi kaçınılmaz. İthal edilen cihazların maliyetinin artması, özellikle orta ve üst segment akıllı telefon fiyatlarını önemli ölçüde etkileyecektir. Bu nedenle, yeni bir cihaz satın almayı planlayan kullanıcılara alışverişlerini ertelememeleri tavsiye ediliyor.