Samsung Yeni Nesil Galaxy M47 5G Akıllı Telefonu Tanıtmaya Hazırlanıyor

·39·Teknoloji
Samsung Yeni Nesil Galaxy M47 5G Akıllı Telefonu Tanıtmaya Hazırlanıyor

Güney Koreli Samsung Electronics şirketi, uygun fiyatlı ve yüksek performanslı akıllı telefon serisini yenilemenin eşiğinde. Resmi bilgilere göre, yeni Galaxy M47 5G modeli 29 Haziran'da kamuoyuna tanıtılacak. Bu cihazın sadece teknik özellikleri ile değil, aynı zamanda yazılım destek süresiyle de kendi segmentinde yeni standartlar belirlemesi bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

Akıllı telefonun temel avantajlarından biri, 6,7 inç Super AMOLED panele sahip ekranıdır. 120 Hz yenileme hızına sahip bu ekran, akıcı görüntüler ve canlı renkler garanti eder. Ekran güvenliğini sağlamak amacıyla üretici, cihazın çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklılığını önemli ölçüde artıran Corning Gorilla Glass Victus+ koruma camını kullanmıştır.

Teknik Özellikler ve Performans

Galaxy M47 5G donanımı Snapdragon işlemci, hızlı LPDDR5X RAM ve UFS 3.1 standartlarında kalıcı depolama birimi ile donatılmıştır. Bu kombinasyon, akıllı telefonun ağır uygulamalarda ve oyunlarda kararlı çalışmasını sağlar. ixbt.com sitesinin haberine göre şirket, bu model için 6 nesil Android güncellemesi ve 6 yıl boyunca güvenlik sistemi yamaları vaat ediyor.

Batarya kapasitesi konusunda Samsung, yeni modeli "bir sonraki seviye canavar" (next-level monster) olarak adlandırıyor. Akümülatörün kesin kapasitesi şimdilik sır olarak tutulsa da, 45 W hızlı şarj fonksiyonunu destekliyor. Ayrıca cihazda, oyun sırasında gücü doğrudan sisteme ileterek bataryanın aşırı ısınmasını önleyen "bypass charging" özelliği bulunmaktadır.

Kamera ve Multimedya Özellikleri

Fotoğraf ve video tutkunları için Galaxy M47 5G şu kamera sistemini sunuyor:

  • 50 MP ana sensör (optik görüntü sabitleme - OIS sistemi ile);
  • 5 MP ultra geniş açılı modül;
  • 2 MP makro kamera;
  • 12 MP selfie kamerası.
Dikkat çekici bir nokta ise, akıllı telefonun hem ana hem de ön kamera aracılığıyla 4K formatında video kaydetme yeteneğine sahip olmasıdır. Bu, sosyal medya için kaliteli içerik üreticileri için ideal olabilir.

Şu an için akıllı telefonun kesin fiyatı açıklanmadı, ancak Rogue Red ve Blaze Blue renklerinde satışa çıkacağı onaylandı. Uzun süreli yazılım desteği ve güçlü bataryası sayesinde, bu modelin orta fiyat segmentindeki en çok tercih edilen cihazlardan biri olması muhtemeldir.

SamsungGalaxy M47Akıllı TelefonTeknolojiAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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