Batarya Dünyasında Devrim: Sodyum-İyon Bataryalar -40 Dereceye Kadar Dayanıklılık Gösterdi

·46·Teknoloji
Batarya Dünyasında Devrim: Sodyum-İyon Bataryalar -40 Dereceye Kadar Dayanıklılık Gösterdi

Elektrikli araç endüstrisinde uzun zamandır beklenen teknolojik atılım gerçekleşti. FAW Jiefang şirketi, HiNa Battery ile iş birliği içinde geliştirilen yeni nesil sodyum-iyon bataryaların kapsamlı testlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Bu teknolojinin, sektörün en kritik sorunlarından biri olan bataryaların soğuk iklimlerde kapasite kaybı yaşaması ve uzun şarj süreleri sorununa çözüm olması bekleniyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Test sürecinde FAW Jiefang J6P model ağır hizmet tipi elektrikli çekici kullanıldı. Bu kamyona 339 kWh kapasiteli devasa bir sodyum-iyon batarya monte edildi. Yedi ay süren testler boyunca araç 15.000 kilometreden fazla yol kat ederek çeşitli zorlu işletme senaryolarında güvenilirliğini kanıtladı.

Ekstrem Soğuk ve Hızlı Şarj

Yeni bataryanın en şaşırtıcı özelliği düşük sıcaklıklara karşı dayanıklılığıdır. ixbt.com verilerine göre, hava sıcaklığının -40 °C'ye kadar düştüğü koşullarda bile batarya, faydalı kapasitesinin %90'ından fazlasını korudu. Bu değer, geleneksel lityum-iyon bataryalardan kat kat üstün olup, kuzey bölgelerinde bile elektrikli kamyonların verimli kullanımına olanak tanıyor.

Lojistik sektöründe zaman, en değerli kaynaktır. Yeni sodyum-iyon teknolojisi bu talebi tam olarak karşılıyor: 339 kWh'lık devasa kapasiteye rağmen, bataryanın tam şarj edilmesi sadece 20-25 dakika sürüyor. Bu, sürücünün kısa bir mola süresinde kamyonu yeniden uzun yola hazırlamasına imkan tanıyor.

Uzun Vadeli Dayanıklılık ve Ömür

Bataryanın hizmet ömrü de sektör uzmanlarını şaşırttı. Laboratuvar koşullarında yapılan araştırmalar, bataryanın 8000'den fazla şarj döngüsüne dayanabildiğini gösterdi. Bu, mevcut endüstri standartlarından önemli ölçüde daha yüksek bir değerdir. Böyle bir dayanıklılık, nakliye şirketleri için işletme maliyetlerini düşürmede kritik bir faktör olacaktır.

Bu teknoloji Özbekistan koşullarında da büyük bir potansiyele sahip. Ülkemizin bazı bölgelerinde kış aylarında sıcaklıkların aniden düşmesi ve yazın yüksek sıcaklıkların görülmesi göz önüne alındığında, dış etkenlere dayanıklı sodyum-iyon bataryalar elektrikli ulaşımın gelişimini hızlandırabilir. Daha ucuz hammadde tabanı sayesinde bu bataryalar, gelecekte elektrikli araç fiyatlarının düşmesine de hizmet edecektir.

Şu anda FAW Jiefang, bu teknolojiyi seri üretime geçirmek ve ticari araç pazarında yaygın olarak kullanmak üzerine çalışıyor. Eğer sodyum-iyon bataryalar yaygınlaşırsa, bu durum sadece kamyonlarda değil, hafif elektrikli araç segmentinde de lityuma olan bağımlılığı azaltacaktır.

TeknolojiElektrikli AraçBataryaFAW Jiefangİnovasyon
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Huawei akıllı kapı kilitleri için büyük güncelleme: HarmonyOS 6.1 tanıtıldıHuawei akıllı kapı kilitleri için büyük güncelleme: HarmonyOS 6.1 tanıtıldıBugün, 17:20SpaceX, Uzaydan Yük Döndüren Yeni Starfall Kapsülünü Başarıyla FırlattıSpaceX, Uzaydan Yük Döndüren Yeni Starfall Kapsülünü Başarıyla FırlattıBugün, 16:53SpaceX Yeni Starfall Aracını Uzaya Gönderiyor: Projenin ÖzellikleriSpaceX Yeni Starfall Aracını Uzaya Gönderiyor: Projenin ÖzellikleriBugün, 15:57Samsung Yeni Nesil Galaxy M47 5G Akıllı Telefonu Tanıtmaya HazırlanıyorSamsung Yeni Nesil Galaxy M47 5G Akıllı Telefonu Tanıtmaya HazırlanıyorBugün, 15:24Akıllı Telefon Pazarında Devrim: 9000 mAh Bataryalı Cihaz BekleniyorAkıllı Telefon Pazarında Devrim: 9000 mAh Bataryalı Cihaz BekleniyorBugün, 14:54Rusya Uzay Altyapısını Genişletiyor: Sahalin'de Yeni Bir Ölçüm İstasyonu İnşa EdiliyorRusya Uzay Altyapısını Genişletiyor: Sahalin'de Yeni Bir Ölçüm İstasyonu İnşa EdiliyorBugün, 14:21
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı