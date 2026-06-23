Batarya Dünyasında Devrim: Sodyum-İyon Bataryalar -40 Dereceye Kadar Dayanıklılık Gösterdi

Elektrikli araç endüstrisinde uzun zamandır beklenen teknolojik atılım gerçekleşti. FAW Jiefang şirketi, HiNa Battery ile iş birliği içinde geliştirilen yeni nesil sodyum-iyon bataryaların kapsamlı testlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Bu teknolojinin, sektörün en kritik sorunlarından biri olan bataryaların soğuk iklimlerde kapasite kaybı yaşaması ve uzun şarj süreleri sorununa çözüm olması bekleniyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Test sürecinde FAW Jiefang J6P model ağır hizmet tipi elektrikli çekici kullanıldı. Bu kamyona 339 kWh kapasiteli devasa bir sodyum-iyon batarya monte edildi. Yedi ay süren testler boyunca araç 15.000 kilometreden fazla yol kat ederek çeşitli zorlu işletme senaryolarında güvenilirliğini kanıtladı.

Ekstrem Soğuk ve Hızlı Şarj

Yeni bataryanın en şaşırtıcı özelliği düşük sıcaklıklara karşı dayanıklılığıdır. ixbt.com verilerine göre, hava sıcaklığının -40 °C'ye kadar düştüğü koşullarda bile batarya, faydalı kapasitesinin %90'ından fazlasını korudu. Bu değer, geleneksel lityum-iyon bataryalardan kat kat üstün olup, kuzey bölgelerinde bile elektrikli kamyonların verimli kullanımına olanak tanıyor.

Lojistik sektöründe zaman, en değerli kaynaktır. Yeni sodyum-iyon teknolojisi bu talebi tam olarak karşılıyor: 339 kWh'lık devasa kapasiteye rağmen, bataryanın tam şarj edilmesi sadece 20-25 dakika sürüyor. Bu, sürücünün kısa bir mola süresinde kamyonu yeniden uzun yola hazırlamasına imkan tanıyor.

Uzun Vadeli Dayanıklılık ve Ömür

Bataryanın hizmet ömrü de sektör uzmanlarını şaşırttı. Laboratuvar koşullarında yapılan araştırmalar, bataryanın 8000'den fazla şarj döngüsüne dayanabildiğini gösterdi. Bu, mevcut endüstri standartlarından önemli ölçüde daha yüksek bir değerdir. Böyle bir dayanıklılık, nakliye şirketleri için işletme maliyetlerini düşürmede kritik bir faktör olacaktır.

Bu teknoloji Özbekistan koşullarında da büyük bir potansiyele sahip. Ülkemizin bazı bölgelerinde kış aylarında sıcaklıkların aniden düşmesi ve yazın yüksek sıcaklıkların görülmesi göz önüne alındığında, dış etkenlere dayanıklı sodyum-iyon bataryalar elektrikli ulaşımın gelişimini hızlandırabilir. Daha ucuz hammadde tabanı sayesinde bu bataryalar, gelecekte elektrikli araç fiyatlarının düşmesine de hizmet edecektir.

Şu anda FAW Jiefang, bu teknolojiyi seri üretime geçirmek ve ticari araç pazarında yaygın olarak kullanmak üzerine çalışıyor. Eğer sodyum-iyon bataryalar yaygınlaşırsa, bu durum sadece kamyonlarda değil, hafif elektrikli araç segmentinde de lityuma olan bağımlılığı azaltacaktır.