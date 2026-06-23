HaloBraid: Robotik Teknoloji ile Saç Örme Süresi 12 Saatten Birkaç Dakikaya İniyor

Güzellik endüstrisinde devrim yaratmayı hedefleyen HaloBraid girişimi, saç örme sürecini otomatikleştiren yeni bir cihaz tanıttı. Bu teknoloji, kadınlar için yıllardır sorun olan ve bazen 12 saate kadar süren karmaşık saç şekillendirme sürecini kat kat hızlandırmaya hizmet ediyor. Proje şimdiden yatırımcıların ilgisini çekerek 7 milyon dolar tutarında yatırım topladı. Techcrunch.com haber veriyor.

Fikrin yaratıcısı Yinka Ogunbiyi, Harvard Üniversitesi'nden mühendislik yüksek lisansı ve MBA derecesine sahip olup, saç örmeyi sadece bir gelenek değil, teknik çözüm gerektiren bir sorun olarak gördü. Pandemi döneminde kendi saçlarını örmeye çalışıp buna dört gün harcayan mühendis, bu alanda otomasyonun gerekliliğini fark etti. TechCrunch'ın haberine göre HaloBraid cihazı, profesyonel stilistler için yardımcı bir araç olarak hizmet verecek.

Teknoloji nasıl çalışıyor?

Cihazın çalışma prensibi basit ve etkili: Stilist saç örme işlemini başlatır ve sürecin ana kısmını HaloBraid cihazına devreder. Robotik sistem, geri kalan kısmı birkaç saniye içinde tamamlar. Şu anda patentleme sürecinde olan bu ekipman, saça zarar vermemek için özel yumuşak mekanizmalarla donatılmıştır. Özellikle karmaşık olarak hesaplanan "knotless" ve "box braids" tarzındaki modeller için tasarlanmıştır.

Ogunbiyi tarafından yürütülen araştırmalar, dünya genelinde insanların saç örmek için her yıl yaklaşık 8 milyar saat harcadığını gösteriyor. 2000 kişinin katıldığı bir ankette, katılımcıların yüzde 95'i, süreç daha kısa sürseydi saçlarını daha sık ördüreceklerini belirttiler. Bu da piyasada devasa bir talep olduğunu kanıtlıyor.

Yatırımcılar ve pazar beklentileri

Proje, Reddit kurucularından Alexis Ohanian tarafından yönetilen Seven Seven Six girişim sermayesi fonu tarafından desteklendi. Ohanian'ın bu alana ilgisi tesadüf değil. Eşi, ünlü tenisçi Serena Williams ve çocukları sürekli olarak karmaşık saç modelleri kullanıyor. Ohanian'ın sözlerine göre, bu sürecin ne kadar uzun ve yorucu olduğunu bizzat gözlemledi.

Stilistler için de bu teknoloji büyük bir rahatlama sağlıyor. Uzun süre boyunca elle yapılan ağır iş yükü, genellikle artrit ve eklem ağrıları dahil olmak üzere mesleki hastalıklara neden oluyor. HaloBraid ise bu fiziksel yükü azaltarak salonların bir günde daha fazla müşteriye hizmet vermesine olanak tanıyor.

Ohanian, Dyson markasının saç kurutma makinesi pazarını nasıl değiştirdiği gibi, HaloBraid'in de saç şekillendirme endüstrisinde benzer bir dönüm noktası yaratacağına inanıyor. Cihazın ilk prototiplerinin bu yılın sonuna kadar profesyonel güzellik salonlarında yer alması bekleniyor. Bu tür teknolojik çözümler, geleneksel hizmet sektörlerinin robotik yardımıyla modernize edilmesinin parlak bir örneğidir.