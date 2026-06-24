Honor Akıllı Telefonları Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Gizli Özelliğine Sahip Olacak

·28·Teknoloji
Honor Akıllı Telefonları Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Gizli Özelliğine Sahip Olacak

Çinli Honor şirketi, akıllı telefonlarında kullanıcıların kişisel verilerini yabancı gözlerden koruyan yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Söz konusu özellik, Samsung'un sıradaki amiral gemisi Galaxy S26 Ultra modelinde çıkış yapması beklenen Privacy Display fonksiyonudur. Bu teknoloji, ekran gizliliğini donanım düzeyinde sağlamaya hizmet ediyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Tanınmış sızıntı kaynağı Digital Chat Station'ın verdiği bilgilere göre Honor, şu anda bu teknolojiye sahip ekranları test ediyor. Privacy Display fonksiyonunun temel görevi, ekranın görüş açılarını yapay olarak sınırlamaktır. Bu da akıllı telefon sahibi dışındaki kişilerin cihazdaki içeriği yan taraftan görmesini engeller.

Yeni Teknolojinin Avantajları ve Sorunları

Günümüzde akıllı telefon kullanıcıları, gizliliği korumak için çeşitli koruyucu filmler kullanmak zorunda kalıyor. Ancak bu çözümler genellikle görüntü kalitesini düşürüyor ve ekran parlaklığını olumsuz etkiliyor. Honor tarafından test edilen donanım düzeyindeki çözüm ise görüntü kalitesini korurken güvenliği sağlamayı hedefliyor.

Buna rağmen, sızıntı kaynağı Çin'de üretilen bu yeni ekranların görüntü kalitesinin şu an için soru işareti olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, seri üretim başlayana kadar kalite göstergelerinin ne kadar iyileşeceğini beklemenin tavsiye edildiğini söylüyor. Testler başarılı olursa Honor, bu inovasyonu gelecek amiral gemilerinde sunabilir.

ixbt.com'un yazdığına göre Samsung da kendi Privacy Display ekranlarını 2028 sonuna kadar diğer üreticilere tedarik etmeyi planlıyor. Bu durum, pazarın büyük oyuncuları arasında kişisel veri güvenliğine olan talebin yüksek olduğunu gösteriyor.

Honor Amiral Gemilerinden Neler Bekleniyor?

Şu an için Honor'un hangi modelinin bu özelliğe ilk olarak sahip olacağı resmi olarak açıklanmadı. Tahminlere göre, yeni teknolojinin markanın en üst segment cihazı olan Honor Magic 9 Pro modelinde yer alma olasılığı yüksek. Bu, Samsung'un bu özelliği yalnızca Galaxy S26 Ultra amiral gemisine uygulama stratejisiyle örtüşüyor.

Hatırlatmak gerekirse, Honor yakın zamanda uygun fiyatlı Honor X80 Pro Max modelini tanıtmıştı. Bu cihaz, 290 dolarlık fiyatının yanı sıra 11 000 mAh kapasiteli devasa bataryası ve IP69K seviyesindeki korumasıyla birçok kişinin dikkatini çekmişti. Şimdi şirket, dikkatini yüksek teknolojili amiral gemisi segmentine yöneltiyor.

Digital Chat Station daha önce Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro akıllı telefonlarının özelliklerini, ayrıca Realme GT 7 Pro modelinin Samsung ekranlarla donatılacağını doğru bir şekilde tahmin etmişti. Bu nedenle, Honor ve Samsung arasındaki bu teknolojik yarış hakkındaki bilgiler sektör uzmanları tarafından ciddiye alınıyor.

HonorSamsungGalaxy S26 UltraAkıllı TelefonTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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