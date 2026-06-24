ABD'de Yapay Zeka Benzin Fiyatlarını Yapay Şekilde Artırmakla Suçlanıyor

·33·Teknoloji
ABD'de Yapay Zeka Benzin Fiyatlarını Yapay Şekilde Artırmakla Suçlanıyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, büyük akaryakıt istasyonu işletmecileri ve yazılım geliştirici Kalibrate Fuel Systems şirketine karşı toplu dava açıldı. Davada, şirketlerin yapay zeka tabanlı bir fiyatlandırma sistemi kullanarak yakıt fiyatlarını karşılıklı olarak koordine ettikleri ve bunun sürücülerin milyonlarca dolar zarar görmesine neden olduğu iddia ediliyor. Ixbt.com haber veriyor.

Sacramento federal mahkemesine sunulan belgelere göre; Walmart, Marathon Petroleum, BP ve 7-Eleven gibi devler bu davada davalı olarak yer alıyor. Davacılar, Kalibrate tarafından geliştirilen algoritmanın piyasadaki rekabeti boğmak ve fiyatları yüksek seviyelerde tutmak için bir araç olarak kullanıldığını vurguluyor.

Algoritmaların Arkasındaki Gizli Anlaşma

ixbt.com verilerine göre, Kaliforniya'daki 1700'den fazla akaryakıt istasyonu Kalibrate platformunu kullandı. Bu sistem, diğer katılımcıların gizli piyasa verilerine dayanarak yakıt fiyatlarını otomatik olarak hesapladı. Uzmanlara göre, böyle bir mekanizma pratikte serbest rekabeti kısıtlayarak fiyatların yapay olarak yükselmesine yol açtı.

Mahkeme belgelerinde belirtildiğine göre, bu algoritma nedeniyle benzin fiyatlarının galon başına 22 sent, dizel yakıtın ise 33 sent artmış olabileceği ifade ediliyor. İlk bakışta küçük görünen bir sentlik fark bile Kaliforniyalı sürücüler için yılda yaklaşık 134 milyon dolar ek maliyet anlamına geliyor.

Mevzuat ve Teknolojik Denetim

Bu dava sürecinin, fiyatlandırmada yapay zeka kullanımıyla ilgili dünyadaki ilk büyük hukuki çatışmalardan biri olması bekleniyor. Davanın merkezinde, Kaliforniya'da 2025 yılında yürürlüğe giren AB 325 yasası yer alıyor. Söz konusu yasa, piyasa katılımcıları arasında rekabet karşıtı davranışlara yol açabilecek ortak algoritmaların kullanımını yasaklıyor.

Şu ana kadar suçlanan şirketler suçlamaları kabul etmedi. Kalibrate temsilcileri, her müşteri için yapay zekanın ayrı bir kopyasının sunulduğunu ve verilerin rakipler arasında paylaşılmadığını iddia ediyor. Walmart ise davayı incelediğini ve pozisyonunu mahkemede savunacağını bildirdi.

Bu durum, dünya genelinde yapay zekanın düzenlenmesi konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Eğer suçlamalar kanıtlanırsa, bu durum sadece ABD'de değil, tüm dünyada dijital ekonomi ve fiyatlandırma algoritmaları üzerindeki denetimin ciddi şekilde artmasına önayak olabilir.

Yapay ZekaBenzin FiyatlarıABDKalibrateWalmart
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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