EcoFlow Akıllı Enerji Tasarruf Sistemini Tanıttı: Stream 5000 ve OASIS 3.0 Platformu

Enerji bağımsızlığı ve yenilenebilir enerji teknolojileri alanında lider olan EcoFlow, evler için devrim niteliğinde çözümler duyurdu. Tanıtımın öne çıkan yenilikleri arasında ikinci nesil Stream enerji depolama cihazları, güncellenmiş OASIS 3.0 yönetim platformu ve EcoBot AI asistanı yer aldı. Bu teknolojiler, evdeki elektrik tüketimini otomatik olarak optimize etmeye yöneliktir. Ixbt.com haberi veriyor.

Yeni serinin amiral gemisi olan Stream 5000 modeli, 5024 Wh kapasiteli bir batarya ile donatılmış olup 5000 W'a kadar güneş panelleriyle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Cihaz, güneş enerjisinden maksimum düzeyde verimli kullanım sağlayan dört adet MPPT kontrolöre sahiptir. ixbt.com verilerine göre, sistem ev ağına 3000 W'a kadar güç sağlayabilmektedir; bu da ev aletlerinin büyük bir kısmını beslemek için yeterlidir.

Modüler tasarım ve akıllı yönetim

EcoFlow mühendisleri, yeni nesilde tasarım ve yerleşim konusuna özel önem vermişler. Stream 2 serisindeki batarya blokları artık dikey olarak kurulabiliyor. Bu modüler yapı, ev içinde önemli ölçüde yer tasarrufu sağlar; bu durum özellikle balkon tipi güneş sistemlerini kullananlar için oldukça kritiktir.

Yazılım tarafında OASIS 3.0 platformu gerçek bir teknolojik sıçrama gerçekleştirdi. Sistem artık sadece enerji toplamakla kalmıyor, aynı zamanda onu akıllıca yönetiyor. Elektrik tarifelerini, hava durumunu ve kullanıcının günlük alışkanlıklarını analiz ediyor. Örneğin, sistem güneşli bir günde enerjiyi depolayıp, elektrik tarifesinin pahalı olduğu saatlerde bunu kullanmayı öneriyor.

EcoBot ve geleceğin enerji ekosistemi

Bir diğer dikkat çekici yenilik ise AI tabanlı sesli asistan EcoBot'tur. Kullanıcılar, mobil uygulamayı açmadan sesli komutlarla enerji sistemini yönetebilir, ayarları değiştirebilir ve mevcut durum hakkında bilgi alabilirler. Bu teknoloji , evdeki enerji yönetimini daha basit ve anlaşılır hale getiriyor.

EcoFlow ayrıca diğer segmentler için de yenilikler sundu:

Ocean 2 sistemi için yeni 8 kWh kapasiteli batarya;

Ticari ve endüstriyel işletmeler için tasarlanan A-Series enerji depolama hattı;

Stream 3000 ve Stream AC 5000 gibi daha düşük kapasiteli modeller.

Güneşli günlerin bol olduğu bölgelerde, bu tür kompakt ve akıllı sistemler sadece müstakil evlerde değil, çok katlı binaların balkonlarında da etkili bir şekilde kullanılabilir. Bu, elektrik maliyetlerini düşürmeye ve şebeke kesintileri sırasında alternatif bir kaynağa sahip olmaya imkan tanır.

Stream 5000 cihazının satışları 12 Ağustos'ta başlıyor. İlk aşamada yenilik, 1299 Euro'dan başlayan özel fiyatlarla satın alınabilecek. Cihazın küresel pazara geniş çaplı çıkışı ise bu yılın Eylül ayı için planlanıyor.