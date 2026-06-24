EcoFlow Akıllı Enerji Tasarruf Sistemini Tanıttı: Stream 5000 ve OASIS 3.0 Platformu

·21·Teknoloji
EcoFlow Akıllı Enerji Tasarruf Sistemini Tanıttı: Stream 5000 ve OASIS 3.0 Platformu

Enerji bağımsızlığı ve yenilenebilir enerji teknolojileri alanında lider olan EcoFlow, evler için devrim niteliğinde çözümler duyurdu. Tanıtımın öne çıkan yenilikleri arasında ikinci nesil Stream enerji depolama cihazları, güncellenmiş OASIS 3.0 yönetim platformu ve EcoBot AI asistanı yer aldı. Bu teknolojiler, evdeki elektrik tüketimini otomatik olarak optimize etmeye yöneliktir. Ixbt.com haberi veriyor.

Yeni serinin amiral gemisi olan Stream 5000 modeli, 5024 Wh kapasiteli bir batarya ile donatılmış olup 5000 W'a kadar güneş panelleriyle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Cihaz, güneş enerjisinden maksimum düzeyde verimli kullanım sağlayan dört adet MPPT kontrolöre sahiptir. ixbt.com verilerine göre, sistem ev ağına 3000 W'a kadar güç sağlayabilmektedir; bu da ev aletlerinin büyük bir kısmını beslemek için yeterlidir.

Modüler tasarım ve akıllı yönetim

EcoFlow mühendisleri, yeni nesilde tasarım ve yerleşim konusuna özel önem vermişler. Stream 2 serisindeki batarya blokları artık dikey olarak kurulabiliyor. Bu modüler yapı, ev içinde önemli ölçüde yer tasarrufu sağlar; bu durum özellikle balkon tipi güneş sistemlerini kullananlar için oldukça kritiktir.

Yazılım tarafında OASIS 3.0 platformu gerçek bir teknolojik sıçrama gerçekleştirdi. Sistem artık sadece enerji toplamakla kalmıyor, aynı zamanda onu akıllıca yönetiyor. Elektrik tarifelerini, hava durumunu ve kullanıcının günlük alışkanlıklarını analiz ediyor. Örneğin, sistem güneşli bir günde enerjiyi depolayıp, elektrik tarifesinin pahalı olduğu saatlerde bunu kullanmayı öneriyor.

EcoBot ve geleceğin enerji ekosistemi

Bir diğer dikkat çekici yenilik ise AI tabanlı sesli asistan EcoBot'tur. Kullanıcılar, mobil uygulamayı açmadan sesli komutlarla enerji sistemini yönetebilir, ayarları değiştirebilir ve mevcut durum hakkında bilgi alabilirler. Bu teknoloji, evdeki enerji yönetimini daha basit ve anlaşılır hale getiriyor.

EcoFlow ayrıca diğer segmentler için de yenilikler sundu:

  • Ocean 2 sistemi için yeni 8 kWh kapasiteli batarya;
  • Ticari ve endüstriyel işletmeler için tasarlanan A-Series enerji depolama hattı;
  • Stream 3000 ve Stream AC 5000 gibi daha düşük kapasiteli modeller.
Güneşli günlerin bol olduğu bölgelerde, bu tür kompakt ve akıllı sistemler sadece müstakil evlerde değil, çok katlı binaların balkonlarında da etkili bir şekilde kullanılabilir. Bu, elektrik maliyetlerini düşürmeye ve şebeke kesintileri sırasında alternatif bir kaynağa sahip olmaya imkan tanır.

Stream 5000 cihazının satışları 12 Ağustos'ta başlıyor. İlk aşamada yenilik, 1299 Euro'dan başlayan özel fiyatlarla satın alınabilecek. Cihazın küresel pazara geniş çaplı çıkışı ise bu yılın Eylül ayı için planlanıyor.

EcoFlowGüneş EnerjisiStream 5000Akıllı EvTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

NVIDIA GeForce RTX 5090 Sorunu: Yeni Ekran Kartları Erimeye Devam EdiyorNVIDIA GeForce RTX 5090 Sorunu: Yeni Ekran Kartları Erimeye Devam EdiyorBugün, 02:51Superhuman, AI metinlerini tespit etme konusunda uzmanlaşmış GPTZero girişimini satın aldıSuperhuman, AI metinlerini tespit etme konusunda uzmanlaşmış GPTZero girişimini satın aldıBugün, 02:50Rosatom Yeni Nesil Atom Enerjisi İçin Büyük Bir Fabrika Kurmayı PlanlıyorRosatom Yeni Nesil Atom Enerjisi İçin Büyük Bir Fabrika Kurmayı PlanlıyorBugün, 01:56ABD'de Yapay Zeka Benzin Fiyatlarını Yapay Şekilde Artırmakla SuçlanıyorABD'de Yapay Zeka Benzin Fiyatlarını Yapay Şekilde Artırmakla SuçlanıyorBugün, 01:29Yapay Zeka Doğanın Hizmetinde: Kiwibit Akıllı Kuş Yemliği ile TanışınYapay Zeka Doğanın Hizmetinde: Kiwibit Akıllı Kuş Yemliği ile TanışınBugün, 01:24Fujifilm Yeni Instax Wide 400 Kamerayı Tanıttı: Analog Fotoğraflar Artık Daha Geniş FormattaFujifilm Yeni Instax Wide 400 Kamerayı Tanıttı: Analog Fotoğraflar Artık Daha Geniş FormattaBugün, 01:23
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı