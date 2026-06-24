Bilim İnsanları Sunucuların ve Elektrikli Araçların Atık Isısını Elektriğe Dönüştürmenin Yolunu Buldu

Güney Kore'deki POSTECH Üniversitesi araştırmacıları, çevreye boş yere yayılan ısı enerjisini elektrik akımına dönüştürme verimliliğini önemli ölçüde artıran yeni bir teknoloji geliştirdi. Bu keşfin, AI veri merkezlerinin, endüstriyel işletmelerin ve elektrikli araçların enerji verimliliğini artırmada devrim niteliğinde bir adım olması bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

Yeni geliştirilen yöntemin temeli, silikonun sıra dışı yapısına dayanıyor. Geleneksel katı silikon nanoprismaların aksine, bilim insanları içi boş silikon nanotüpler oluşturdular. Bu yapının ısıyı tutmada çok daha etkili olduğu kanıtlandı. Araştırma sonuçlarına göre, bu tür nanotüplerin ısı iletkenliğinin katı yapılara göre yüzde 70 daha düşük olduğu belirlendi.

Fonon Lokalizasyonu: Teknoloji Nasıl Çalışıyor?

Bu süreçte, katı maddelerde ısıyı taşıyan kuazi parçacıklar olan fononların lokalizasyon etkisi belirleyici rol oynuyor. Normal silikonda ısı nispeten serbestçe yayılırken, içi boş nanotüplerde ısı enerjisinin bir kısmı yapı içinde "kilitli" kalıyor ve çok daha yavaş yayılıyor. Bu durum, ısıyı elektriğe dönüştüren termoelektrik sistemler için ideal koşullar yaratıyor.

Daha önce, basit yapılarda ve oda sıcaklığında bu etkiye ulaşmanın neredeyse imkansız olduğu düşünülüyordu. Ancak Koreli bilim insanları, nispeten basit bir tasarım yardımıyla bunu başarmayı bildiler. Bu da teknolojinin laboratuvar ortamından gerçek üretime taşınmasına olanak tanıyor.

Geliştirilen yöntemin en önemli avantajlarından biri, termoelektrik sistemlerde geleneksel olarak kullanılan bizmut ve tellür gibi nadir ve değerli elementler yerine sıradan silikonun kullanılmasıdır. Bu malzemenin ucuzluğu ve endüstride yaygın olması, teknolojinin maliyetini keskin bir şekilde düşürüyor.

Endüstri ve AI Altyapısı İçin Önemi

Günümüzde ChatGPT ve diğer büyük dil modellerini destekleyen sunucular muazzam miktarda ısı yayıyor. Bu "kayıp" ısının tekrar elektriğe dönüştürülmesi, veri merkezlerinin soğutma maliyetlerini azaltarak genel verimliliği artırır. Ayrıca, elektrikli araçlarda batarya ve motor ısınmasından kaynaklanan enerjinin geri kazanılması, menzilin (range) uzatılmasına hizmet edebilir.

Araştırma yazarları, yeni yöntemin mevcut mikroçip üretim teknolojileriyle tamamen uyumlu olduğunu vurguluyor. Bu durum, yakın gelecekte "akıllı" cihazlarda ve endüstriyel ekipmanlarda atık ısıyı faydalı enerjiye dönüştüren modüllerin ortaya çıkmasını hızlandıracaktır.