NVIDIA, AI sunucuları için 55 derecelik sıcak suyla soğutma önerdi

·24·Teknoloji
NVIDIA, AI sunucuları için 55 derecelik sıcak suyla soğutma önerdi

Yapay zeka teknolojileri geliştikçe, veri merkezlerinin enerji tüketimi ve çevresel etkileri küresel bir sorun haline geliyor. NVIDIA, bu konuya beklenmedik bir çözüm sunarak, yeni nesil Rubin çiplerine yönelik sıcak suyla çalışan bir sıvı soğutma sistemi tanıttı. Bu bilgiyi Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bildirdiğine göre, yeni teknolojinin özelliği, geleneksel soğuk su yerine oldukça yüksek sıcaklıktaki bir sıvının kullanılmasıdır. Sistem, yüzde 75 su ve yüzde 25 propilen glikolden oluşan bir karışım kullanıyor. Sıvı, devreye yaklaşık 45°C sıcaklıkta giriyor ve sunuculardan ısıyı aldıktan sonra 55°C'ye kadar ısınmış olarak çıkıyor.

Chiller'sız Gelecek: Enerji Verimliliği

Normalde veri merkezlerinde suyu soğutmak için devasa ve çok fazla elektrik tüketen chiller cihazları kullanılır. Bazı durumlarda bu soğutma sistemleri, merkezin toplam enerji tüketiminin yüzde 40'ına kadar ulaşabilir. NVIDIA'nın önerdiği yöntem ise bu tür karmaşık ve pahalı cihazlardan vazgeçme imkanı sağlıyor.

Şirket uzmanları, 55 derecelik sıcak suyla çalışan sistemin, dış havayı basitçe tahliye ederek ısıyı etkili bir şekilde dışarı atabildiğini belirtiyor. Yalnızca hava sıcaklığının sürekli olarak 45°C'nin üzerinde olduğu ekstrem sıcak bölgelerde ek soğutma donanımları gerekebilir. Bu durum, Özbekistan gibi sıcak iklimli bölgelerde bile yılın büyük bir kısmında enerjiden önemli ölçüde tasarruf edilmesini sağlar.

Sektör analistlerinin hesaplamalarına göre, soğutma sisteminin çalışma sıcaklığını sadece 1°C artırmak, enerji maliyetlerini ortalama yüzde 4 oranında azaltıyor. NVIDIA'nın yaklaşımı ise bu oranı birkaç kat iyiletmeyi vaat ediyor. Sistemin avantajları şunlardır:

  • Elektrik enerjisi tüketiminin keskin bir şekilde azaltılması;
  • Su kaynaklarının tasarrufu;
  • Veri merkezlerinin kurulum ve bakım maliyetlerinin düşürülmesi;
  • Çevreye salınan karbondioksit miktarının azaltılması.
AI sunucularının aşırı yüksek güçte çalışması nedeniyle, ortaya çıkan ısının yönetilmesi günümüzde teknoloji devleri önündeki en büyük engellerden biri olmaya devam ediyor. NVIDIA'nın bu inovasyonu sadece teknik verimliliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda ekolojik yükü de azaltmaya hizmet ediyor. Bu tür çözümlerin, gelecekte Rubin ve sonraki nesil süper bilgisayarların kararlı çalışmasını sağlayan temel standart haline gelmesi bekleniyor.

NVIDIAYapay ZekaSunucuTeknolojiEnerji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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