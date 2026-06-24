Hindistan'da Hızlı Teslimat Savaşı: Flipkart ve Amazon Rekabeti Yeni Aşamada

Hindistan'ın e-ticaret pazarında "hızlı ticaret" (quick-commerce) yönelimi yeni ve şiddetli bir mücadele alanına dönüştü. Walmart'a ait olan Flipkart, Minutes hizmeti kapsamında 1000 mikro lojistik merkezden oluşan bir ağ kurduğunu duyurdu. Bu stratejik depolar, siparişlerin birkaç dakika içinde müşteriye ulaştırılmasını sağlıyor ve şirket bu göstergeyle Amazon gibi küresel devlerle rekabet ediyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

Flipkart temsilcilerinin bildirdiğine göre, 2026 yılı sonuna kadar bu tür mikro merkezlerin sayısının 1500'e çıkarılması planlanıyor. Jefferies analiz verilerine göre, Flipkart'ın şu anda bu gösterge bakımından Hindistan'da Blinkit şirketinden sonra ikinci sıraya yükselmesi bekleniyor. Blinkit şu anda 2243 merkezle pazarda lider konumda. Ayrıca Zepto ve Swiggy Instamart gibi yerel girişimler de altyapılarını hızla genişletiyor.

Elektronik ve Güzellik Ürünlerine Talep Artıyor

Başlangıçta sadece gıda ürünlerinin hızlı teslimatı ile başlayan bu hizmet türü artık genişliyor. Flipkart Minutes yöneticisi Kunal Gupta, TechCrunch'a verdiği röportajda, müşterilerin artık sadece süt veya ekmek değil, elektronik, kozmetik ve kişisel hijyen ürünlerini de birkaç dakika içinde teslim almayı tercih ettiklerini vurguladı. Platformdaki sipariş hacmi geçen yıla oranla yüzde 400 arttı.

Amazon da bu yarışta geride kalmak istemiyor. Şirket, Amazon Now hizmetini 100 şehre yaymayı ve mikro merkez sayısını 1000'in üzerine çıkarmayı hedefliyor. Amazon verilerine göre, yeni Prime üyelerinin yüzde 70'i özellikle küçük ve orta ölçekli şehirlerden geliyor. Bu durum, hızlı teslimat hizmetinin sadece büyük metropoller için değil, tüm ülke için standart hale gelmeye başladığını gösteriyor.

Flipkart şu anda 130'dan fazla şehri ve 8000'den fazla posta kodunu kapsıyor. İlginç olan şu ki, en yüksek büyüme oranları (yüzde 4000'in üzerinde) tam olarak kırsal bölgelerde gözlemleniyor. Patna, Guwahati ve Siliguri gibi şehirlerde yeni açılan merkezler, beklenenden çok daha hızlı kapasitesine ulaşıyor. Bu da Hindistanlı tüketicilerin alışveriş kültürünün kökten değiştiğini gösteriyor.

Rekabetin Tüketiciler Üzerindeki Etkisi

Hızlı ticaret pazarındaki bu tür agresif genişlemeler birçok önemli değişikliğe neden oluyor:

Teslimat süresi 10-20 dakikaya kadar düşüyor;

Ürün yelpazesi ev aletleri ve giyim ürünleri ile genişliyor;

Lojistik maliyetlerini düşürmek için AI ve otomatik sistemler uygulanıyor;

Küçük şehirlerde modern perakende altyapısı gelişiyor.

Uzmanlara göre, Walmart ve Amazon arasındaki bu rekabet, Hindistan'ı dünyanın en hızlı büyüyen e-ticaret pazarlarından biri haline getirdi. Yerel oyuncuların aktifliği de pazarda fiyatların düşmesine ve hizmet kalitesinin artmasına katkı sağlıyor. Önümüzdeki iki yıl içinde altyapıya yapılan milyarlarca dolarlık yatırımların Hindistan perakende manzarasını tamamen değiştirmesi bekleniyor.