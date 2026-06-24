Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) sıradaki uzun süreli seferi gerçekleştirecek olan "Soyuz MS-29" insanlı uzay aracının ana ve yedek mürettebatlarının uçuşa tamamen hazır olduğu resmen onaylandı. Devlet komisyonu tarafından yürütülen nihai incelemeler sonucunda, kozmonotların orbital görevi yerine getirmek için yeterliliklerinin ve sağlık durumlarının öngörülen gereksinimleri tam olarak karşıladığı belirlendi. Ixbt.com haber veriyor.

Kozmonot Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen bu süreç, görev katılımcıları için belirleyici aşamalardan biri olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, mürettebat üyelerinin sadece teknik bilgilerini değil, aynı zamanda beklenmedik durumlarda hareket etme yeteneklerini de test ettiler. Komisyonun olumlu kararının ardından grup üyeleri, hazırlıkların son aşamasını tamamlamak üzere Baykonur Uzay Üssü'ne doğru yola çıkacaklar.

Mürettebat yapısı ve uçuş tarihi

Plana göre, "Soyuz MS-29" uzay aracının uçuşu bu yılın 14 Temmuz tarihine planlanmış durumda. Görevin ana kadrosunda Rus kozmonotlar Anna Kikina ve Petr Dubrov ile NASA astronotu Anil Menon yer alıyor. Belirtmek gerekir ki, bu kadro uluslararası iş birliği çerçevesinde oluşturulmuş olup, istasyondaki bilimsel araştırmaların kapsamını genişletmeye hizmet edecektir.

Geleneksel olarak, ana kadro ile birlikte yedek grup da eğitimden geçti. Yedekler arasında kozmonotlar Konstantin Borisov ve Dmitriy Petelin ile NASA temsilcisi Deniz Bernhem yer alıyor. Uçuşa kadar ana mürettebatla aynı düzeyde eğitimleri sürdürecekler ve gerektiğinde görevi devralmaya hazır bulunacaklar.

Orbital görevin hedefleri

Araç ISS ile kenetlendikten sonra, yeni sefer üyeleri şu anda istasyonda faaliyet gösteren ekibe katılacaklar. Onlara karmaşık bilimsel deneylerin yürütülmesi, istasyon sistemlerinin teknik bakımı ve platformun genel stabilitesinin sağlanması dahil olmak üzere bir dizi önemli görev yüklendi.

Ixbt.com verilerine göre, bu sefer kapsamında yürütülecek araştırmalar biyoloji, fizik ve uzay tıbbı alanlarını kapsayacak. Bu tür görevler sadece temel bilimi geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda gelecekte Ay'ın kolonizasyonu ve Mars uçuşları için gerekli olan teknolojilerin test edilmesine olanak tanıyor.

Orta Asya bölgesi, özellikle Özbekistan için bu uçuşun önemi, Baykonur Uzay Üssü'nden gerçekleştirilen her kalkışın bölgedeki aerokosmik alan uzmanlarının ve meraklılarının ilgi odağı olmasıdır. Görevin başarıyla tamamlanması, uluslararası uzay araştırmalarındaki iş birliğinin yeni bir aşamasını belirleyecektir.