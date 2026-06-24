ISS'ye sıradaki sefer: Soyuz MS-29 mürettebatı uçuşa hazır bulundu

·28·Teknoloji
ISS'ye sıradaki sefer: Soyuz MS-29 mürettebatı uçuşa hazır bulundu

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) sıradaki uzun süreli seferi gerçekleştirecek olan "Soyuz MS-29" insanlı uzay aracının ana ve yedek mürettebatlarının uçuşa tamamen hazır olduğu resmen onaylandı. Devlet komisyonu tarafından yürütülen nihai incelemeler sonucunda, kozmonotların orbital görevi yerine getirmek için yeterliliklerinin ve sağlık durumlarının öngörülen gereksinimleri tam olarak karşıladığı belirlendi. Ixbt.com haber veriyor.

Kozmonot Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen bu süreç, görev katılımcıları için belirleyici aşamalardan biri olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, mürettebat üyelerinin sadece teknik bilgilerini değil, aynı zamanda beklenmedik durumlarda hareket etme yeteneklerini de test ettiler. Komisyonun olumlu kararının ardından grup üyeleri, hazırlıkların son aşamasını tamamlamak üzere Baykonur Uzay Üssü'ne doğru yola çıkacaklar.

Mürettebat yapısı ve uçuş tarihi

Plana göre, "Soyuz MS-29" uzay aracının uçuşu bu yılın 14 Temmuz tarihine planlanmış durumda. Görevin ana kadrosunda Rus kozmonotlar Anna Kikina ve Petr Dubrov ile NASA astronotu Anil Menon yer alıyor. Belirtmek gerekir ki, bu kadro uluslararası iş birliği çerçevesinde oluşturulmuş olup, istasyondaki bilimsel araştırmaların kapsamını genişletmeye hizmet edecektir.

Geleneksel olarak, ana kadro ile birlikte yedek grup da eğitimden geçti. Yedekler arasında kozmonotlar Konstantin Borisov ve Dmitriy Petelin ile NASA temsilcisi Deniz Bernhem yer alıyor. Uçuşa kadar ana mürettebatla aynı düzeyde eğitimleri sürdürecekler ve gerektiğinde görevi devralmaya hazır bulunacaklar.

Orbital görevin hedefleri

Araç ISS ile kenetlendikten sonra, yeni sefer üyeleri şu anda istasyonda faaliyet gösteren ekibe katılacaklar. Onlara karmaşık bilimsel deneylerin yürütülmesi, istasyon sistemlerinin teknik bakımı ve platformun genel stabilitesinin sağlanması dahil olmak üzere bir dizi önemli görev yüklendi.

Ixbt.com verilerine göre, bu sefer kapsamında yürütülecek araştırmalar biyoloji, fizik ve uzay tıbbı alanlarını kapsayacak. Bu tür görevler sadece temel bilimi geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda gelecekte Ay'ın kolonizasyonu ve Mars uçuşları için gerekli olan teknolojilerin test edilmesine olanak tanıyor.

Orta Asya bölgesi, özellikle Özbekistan için bu uçuşun önemi, Baykonur Uzay Üssü'nden gerçekleştirilen her kalkışın bölgedeki aerokosmik alan uzmanlarının ve meraklılarının ilgi odağı olmasıdır. Görevin başarıyla tamamlanması, uluslararası uzay araştırmalarındaki iş birliğinin yeni bir aşamasını belirleyecektir.

UzayISSSoyuz MS-29NASABaykonur
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Hindistan'da Hızlı Teslimat Savaşı: Flipkart ve Amazon Rekabeti Yeni AşamadaHindistan'da Hızlı Teslimat Savaşı: Flipkart ve Amazon Rekabeti Yeni AşamadaBugün, 05:51NVIDIA, AI sunucuları için 55 derecelik sıcak suyla soğutma önerdiNVIDIA, AI sunucuları için 55 derecelik sıcak suyla soğutma önerdiBugün, 05:30MoEngage pazarlamanın geleceğini milyonlarca AI ajanıyla görüyorMoEngage pazarlamanın geleceğini milyonlarca AI ajanıyla görüyorBugün, 04:56Bilim İnsanları Sunucuların ve Elektrikli Araçların Atık Isısını Elektriğe Dönüştürmenin Yolunu BulduBilim İnsanları Sunucuların ve Elektrikli Araçların Atık Isısını Elektriğe Dönüştürmenin Yolunu BulduBugün, 03:21NVIDIA GeForce RTX 5090 Sorunu: Yeni Ekran Kartları Erimeye Devam EdiyorNVIDIA GeForce RTX 5090 Sorunu: Yeni Ekran Kartları Erimeye Devam EdiyorBugün, 02:51Superhuman, AI metinlerini tespit etme konusunda uzmanlaşmış GPTZero girişimini satın aldıSuperhuman, AI metinlerini tespit etme konusunda uzmanlaşmış GPTZero girişimini satın aldıBugün, 02:50
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı