NASA ve Boeing Sorunlar Kıskacında: Starliner Uçuşu Yine Ertelendi

·29·Teknoloji
NASA ve Boeing Sorunlar Kıskacında: Starliner Uçuşu Yine Ertelendi

ABD'nin uzay araştırma ajansı NASA ve Boeing şirketi, CST-100 Starliner uzay aracındaki ciddi teknik arızaları gidermek için çalışıyor. Ancak son bilgilere göre, aracın bir sonraki uçuşu yeniden belirsiz bir tarihe ertelendi. Bu durum, uzay endüstrisinde Boeing'in SpaceX ile olan rekabetine ciddi bir darbe olarak görülüyor. Ixbt.com haber veriyor.

SpaceNews'in NASA Güvenlik Danışma Kurulu'na dayanarak bildirdiğine göre, yeni görevin ancak bir yıl sonra gerçekleştirilmesi mümkün olabilir. Uzmanlar önceki uçuş sırasında tespit edilen birçok eksikliği gidermeyi başarmış olsalar da, bazı temel sorunlar hala çözüm bekliyor. Bu da aracın güvenliğine ilişkin endişeleri artırıyor.

Motorlardaki Arıza ve Aşırı Isınma Sorunu

Şu anda mühendisleri en çok endişelendiren konu, aracın yönlendirme sistemindeki motorların güvenilmezliğidir. Bu motorların kurulu olduğu bölmelerde aşırı ısınma durumlarının gözlemlendiği belirtiliyor. Starliner-1 görevi hazırlıklarının durdurulmasındaki temel faktör tam olarak bu teknik engeldir.

NASA başlangıçta 2026 baharında insansız bir uçuş gerçekleştirmeyi planlamıştı. Ancak teknik analizler, belirlenen takvimin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini gösterdi. Henüz resmi bir kalkış tarihi açıklanmasa da, danışma kurulu temsilcileri uçuş olasılığını temkinli bir şekilde "gelecek yıl içinde veya biraz daha sonra" olarak değerlendiriyor.

Starliner projesinin başarısı ABD için stratejik öneme sahip. Şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) astronot taşınmasında yalnızca Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin Crew Dragon aracı kullanılıyor. Boeing aracı devreye girdiğinde, Amerika'nın ikinci bağımsız taşıma aracı olması ve uzay uçuşlarında dengeyi sağlaması gerekiyordu.

Projedeki bu tür gecikmeler, Boeing'in itibarına zarar vermenin yanı sıra NASA'nın uzay programı maliyetlerini de artırıyor. Uzmanlar, her gecikmenin araç sistemlerinin yeniden test edilmesini ve yeni teknik çözümlerin uygulanmasını gerektirdiğini vurguluyor. Starliner projesi, uzaya çıkış yolundaki en karmaşık ve sorunlu projelerden biri olmaya devam ediyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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