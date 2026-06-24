Soyuz MS-29 Uzay Gemisi Test Edildi: Güneş Panelleri Uçuşa Hazır

Baykonur Uzay Üssü'nde sıradaki uzay görevi için hazırlık süreci hız kazandı. Rusya'nın Soyuz MS-29 nakliye kontrollü uzay gemisi, tüm gerekli teknik incelemeleri ve testleri başarıyla geçiyor. Roskosmos devlet kurumunun basın servisi tarafından yapılan açıklamada bu detaylara yer verildi. Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda uzay gemisinin yerleşik enerji besleme sistemi, özellikle de güneş panellerinin kontrol çalışmaları tamamlandı. Uzmanlar, Baykonur'un 254. sahasındaki montaj-test binasında "kontrol aydınlatması" olarak adlandırılan kritik bir operasyonu gerçekleştirdiler. Bu süreç, geminin güç kaynağının uzayın zorlu koşullarında kesintisiz çalışmasını garanti altına almak için son derece önemlidir.

Teknik Testler ve Güneş Enerjisi Verimliliği

Yer testleri sırasında Soyuz MS-29 güneş panellerinin fotoelektrik hücreleri standart modda açıldı. Ardından, yüksek güçlü özel aydınlatıcılar kullanılarak ışık yönlendirildi. Bu test, ışık enerjisinin elektrik enerjisine dönüşüm verimliliğinin kesin olarak ölçülmesini sağladı. Bu uygulama, gemi yörüngeye çıktıktan sonra beklenmedik arızaların ortaya çıkmamasını sağlar.

Mühendisler ayrıca, fotoelektrik hücrelerin her bir bölümünün belirlenen standartlara uygun olduğunu onayladılar. Bilindiği üzere, açık uzayda güneş ışığı tek güvenilir enerji kaynağıdır ve gemi sistemlerinin yaşam destek faaliyetleri doğrudan bu panellerin kalitesine bağlıdır.

Sonraki Aşama ve Uçuş Tarihi

Önümüzdeki günlerde uzmanlar, geminin iniş modülüne ve hizmet modülüne özel ekipman ve araçların kurulum çalışmalarını tamamlayacaklar. Bu süreç, mürettebatın uzaydaki günlük ihtiyaçları ve bilimsel araştırmalar için gerekli olan cihazların yerleştirilmesini kapsamaktadır.

Soyuz MS-29 gemisini yörüngeye taşıyacak olan Soyuz-2.1a roketinin fırlatılışı 14 Temmuz 2026 için planlanıyor. Bu görevin, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 75. ana ekspedisyon üyelerini ulaştırması bekleniyor. Daha önce devlet komisyonu, bu görev için seçilen asil ve yedek mürettebat üyelerinin hazırlık seviyesini yüksek olarak değerlendirmişti.

Bu uçuş, Özbekistan'ın bulunduğu bölgedeki en büyük uzay üssünden gerçekleştirileceği için yerel ve uluslararası uzmanların dikkatini çekmeye devam ediyor. Baykonur'daki hazırlık çalışmaları sıkı bir takvim çerçevesinde sürdürülüyor.