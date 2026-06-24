Yapay Zeka Pazarındaki Balon ve Eşi Benzeri Görülmemiş Büyüme: Yatırımcılar Yeni Dönem Risklerine Karşı Uyarıyor

Yapay zeka (AI) teknolojilerinin gelişimi, finans piyasalarında benzeri görülmemiş bir hıza yol açtı. TechCrunch tarafından düzenlenen StrictlyVC etkinliğinde sektör uzmanları mevcut durumu analiz ederek yatırım yapmanın yeni kurallarını tartıştı. M13 kurucu ortağı Carter Reum ve Basis Set Ventures ortağı Chang Xu'nun katıldığı panelde, AI altyapısı etrafındaki heyecan ve girişimlerin sürdürülebilirliği temel konu oldu. Techcrunch.com haberine göre belirtiliyor.

Chang Xu'nun vurguladığına göre, bugün tanık olduğumuz büyüme oranları tarihte görülmemiş düzeyde. Örneğin, ChatGPT sadece altı ay içinde gelirini 1 milyon dolardan 40 milyar dolara çıkarmayı başardı. Bu göstergeler geleneksel iş modellerini tamamen değiştiriyor. Yatırımcıya göre, bazı girişimler sadece 20 kişilik bir ekiple bir yıl içinde gelirlerini 10 milyon dolardan 70 milyon dolara çıkarıyor ki bu da pazarın ne kadar iştahlı olduğunun bir kanıtı.

İnovatörler ve Teknoloji Devleri Arasındaki Mücadele

Carter Reum'a göre, mevcut döngü önceki teknolojik devrimlerden (bulut teknolojileri veya iPhone dönemi) temelden farklı. Eskiden inovatörler birbirleriyle rekabet ederken, şimdi dünyanın en zengin ve en güçlü on teknoloji devine karşı mücadele etmek zorundalar. Apple, Google ve Microsoft gibi şirketler sadece büyük sermayeye değil, aynı zamanda devasa veri tabanlarına ve en seçkin yeteneklere sahipler.

Bu nedenle, küçük girişimler için temel görev, büyük şirketler tarafından yutulmamak veya pazardan dışlanmamak haline geldi. Reum, bu süreçte "engellerin" önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Yani girişimlerin, büyük devlerin henüz ulaşmadığı veya düzenlemelerin karmaşık olduğu alanlara, örneğin sağlık hizmetleri veya kamu hizmetleri sistemine odaklanması gerekiyor.

Yatırımlarda Yeni Yaklaşım

Pazar hızla değişirken, yatırımcılar projeleri değerlendirirken ihtiyatlı önlemler alıyor. Basis Set Ventures stratejisine göre, yatırımlar iki yönde gerçekleştiriliyor: AI sisteminin "altında" ve "üstünde".

AI altındaki altyapı: Veri tabanları, versiyon kontrol ve dağıtım araçları. Eskiden bunlar insanlar için tasarlanmışken, şimdi AI ajanları için yeniden geliştiriliyor.

Veri tabanları, versiyon kontrol ve dağıtım araçları. Eskiden bunlar insanlar için tasarlanmışken, şimdi AI ajanları için yeniden geliştiriliyor. AI üstündeki çözümler: Uzun vadeli farklılaşmaya sahip ve teknik olarak korunan ürünler.

ixbt.com verilerine göre, birçok yatırımcı mevcut durumu "paradoksal bir dönem" olarak adlandırıyor. Bir yandan şirket değerlemeleri haksız yere artmış gibi görünse de, diğer yandan gerçek gelirleri bu değerlemeleri haklı çıkarıyor. Ancak, her anlaşmayı sadece matematiksel hesaplamalara dayandırmak riskli olabilir; çünkü OpenAI veya Anthropic gibi platformların herhangi bir zamanda yeni bir özellik başlatarak onlarca girişimin işini yok etmesi işten bile değil.

Sonuç olarak, bu eğilimlerin Özbekistan teknoloji pazarı için de yabancı olmadığını söylemek mümkündür. Yerel girişimler, küresel devlerle rekabet etmek yerine, özgün ulusal veriler ve düzenlemesi zor alanlarda AI çözümleri sunarak başarıya ulaşabilirler.