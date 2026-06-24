Kuant fiziği devrimi: Kara deliklerin sırrı sicim teorisi ile çözülüyor

Modern fizik dünyasının en karmaşık bilmecelerinden biri olan kara delikler ve evrenin genişleme sınırları konusunda yeni bir bilimsel keşif yapıldı. Bilim insanları, sicim teorisi yardımıyla evrenin ufuklarındaki kuantum durumlarını hesaplamanın yeni bir yolunu buldular. Bu keşfin, fizikçileri uzun süredir zorlayan «sonsuzluk» problemini çözmesi ve evrenin mikro yapısını anlamada yeni bir sayfa açması bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

Ufuklar, uzayda gözlemcinin arkasından hiçbir bilgi alamadığı sınırlardır. En popüler örnek olarak, ışığın bile geri dönmesinin imkansız olduğu kara deliğin olay ufku verilebilir. Ayrıca, evrenin hızlanarak genişlemesi sonucu ortaya çıkan de Sitter ufku da uzak bölgeleri bizden gizler. Physical Review Letters dergisinde yayınlanan yeni araştırma, tam olarak bu sınırlardaki kuantum süreçlerine odaklanıyor.

İtalya'daki Abdus Salam Uluslararası Teorik Fizik Merkezi ve Amsterdam Üniversitesi'nden bilim insanları, «kenar modları» (edge modes) olarak adlandırılan kavramı incelediler. Bu modlar, tüm uzaya yayılmayan, tam olarak ufuk sınırında yer alan özel kuantum durumlarıdır. Standart kuantum alan teorisinde, bu durumların hesaplanması sırasında matematiksel sonsuzluklar ortaya çıkıyor ve bu da hesaplamaları mantıksız kılıyordu.

Sicim teorisi ve matematiksel çözüm

Bilim insanları bu sorunu çözmek için sicim teorisinden yararlandılar. Bu teoriye göre, tüm temel parçacıklar bir nokta değil, tek boyutlu titreşen «sicimler» şeklinde tasvir edilir. Sicim teorisinin kendine özgü yapısı ve modüler simetrisi sayesinde, önceki hesaplamalarda ortaya çıkan sonsuz sonuçların yerini kesin ve sonlu rakamlar aldı.

Araştırma, ufuk yakınındaki kuantum durumlarının sadece geometrik bir çizgi olmadığını, aynı zamanda bağımsız bir kuantum bilgi taşıyıcısı olarak hizmet ettiğini gösterdi. Bu durum, kara deliklerin entropisini ve termodinamik özelliklerini açıklamakta belirleyici bir öneme sahip. Bilim insanları, farklı spin ve kütleye sahip parçacıkları tek bir sistemde birleştirerek, ufuklardaki bilgi saklama mekanizmasını kanıtladılar.

Kuantum kütleçekimine doğru bir adım

Bu bilimsel çalışmanın pratik önemi, kuantum mekaniği ile genel görelilik teorisini (kütleçekimi) birleştirme yolunda önemli bir adım olmasıdır. Günümüzde fizik bilimi, bu iki büyük teoriyi birbirine uyumlu hale getirmekte zorlanıyor. Sicim teorisi aracılığıyla elde edilen yeni sonuçlar, uzay-zamanın mikroskobik yapısını anlamayı mümkün kılıyor.

Araştırmacıların belirttiğine göre, elde edilen sonuçlar beklenmedikti çünkü katı simetri gereksinimleri matematiksel sonucu bozabilirdi. Ancak tüm koşullar birbirine uyum sağlayarak kararlı bir model ortaya çıkardı. Bilim insanları gelecekte bu yaklaşımı daha karmaşık kara delik modellerine ve evrenin genişleme senaryolarına uygulamayı planlıyorlar.

ixbt.com'un verdiği bilgiye göre, bu keşif gelecekte evrenin nasıl oluştuğu ve sınırlarında bilginin nasıl saklandığına dair algılarımızı tamamen değiştirebilir. Ufuklar artık sadece bir «engel» değil, evrenin en temel sırlarını barındıran kuantum arşivleri olarak görülüyor.