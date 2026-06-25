Yapay Zekayı Oyunlarla Eğitmek: General Intuition 2,3 Milyar Dolar Değerleme Aldı

·30·Teknoloji
Yapay Zekayı Oyunlarla Eğitmek: General Intuition 2,3 Milyar Dolar Değerleme Aldı

New York merkezli General Intuition girişimi, yapay zeka ve robotik dünyasında yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Şirket, robotların gerçek dünyada hareket etmelerini sağlamak için video oyunlarını kullanan benzersiz bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Bu yenilikçi yaklaşım yatırımcıların ilgisini çekti ve sonuç olarak girişim, 2,3 milyar dolar değerlemeye ulaştığı büyük bir finansman aşamasını tamamladı. Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch verilerine göre, General Intuition son yatırım turunda 320 milyon dolar topladı. Böylece şirketin toplam yatırım miktarı 454 milyon dolara ulaştı. Girişimin kurucusu 31 yaşındaki Pim de Witte, Medal projesinden edindiği deneyimle, oyuncular tarafından yüklenen milyonlarca saatlik video oyunu görüntüsünü yapay zekayı eğitmek için kullanıyor.

Oyundan Gerçek Dünyaya: Teknoloji Nasıl Çalışıyor?

General Intuition yaklaşımının özgünlüğü, sadece video görüntülerine dayanmamasıdır. Çoğu rakibi yapay zekayı sadece videoyu izleyerek öğrenmeye zorlarken, de Witte'in ekibi oyun sırasında basılan tuşlar ve gerçekleştirilen eylemlerden (action labels) gelen verileri kullanıyor. Bu, AI modelinin uzamsal ve zamansal mantığı (spatial-temporal reasoning) daha derinlemesine anlamasına yardımcı oluyor.

Şirket ofisinde gerçekleştirilen bir gösterimde, 100 saattir aralıksız Fortnite oynayan bir AI ajanı sergilendi. En şaşırtıcı olanı ise, aynı "beynin" ofis içinde hareket eden dört bacaklı bir robotu da yönetiyor olması. Robot, tek bir kamerası aracılığıyla çevreyi tanıyor ve engelleri aşmayı öğreniyor. Uzmanlar, robotun yeni bir ortama adapte olması için sadece sekiz dakikalık gerçek verinin yeterli olduğunu belirtiyor.

Gelecek Perspektifleri ve Robotik

Günümüzde robotlar genellikle küçük çocuklar gibi hareket ediyor; bazen sandalye ayaklarına veya çöp kutularına çarpabiliyorlar. Ancak General Intuition tarafından geliştirilen ajanik model, simülasyon, oyun ve gerçek hayat arasındaki farkı hızla kapatma yeteneğine sahip. Bunun, gelecekte robotların karmaşık şehir koşullarında veya fabrikalarda insan müdahalesi olmadan özgürce hareket etmesini sağlaması bekleniyor.

Özbekistan gibi teknolojik olarak gelişen ülkeler için bu tür geliştirmeler; gelecekte lojistik, tarım ve güvenlik alanlarında hizmet verecek otonom robotların yaratılmasında temel oluşturabilir. Video oyunu endüstrisinin bu denli ciddi bilimsel amaçlarla kullanılması, yapay zeka eğitim maliyetlerini önemli ölçüde azaltacaktır.

General Intuition'ın başarısı, sanal dünyadaki deneyimin yakında fiziksel dünyada da karşılık bulacağını gösteriyor. Şirket şimdi modellerini daha da geliştirmeyi ve bunları çeşitli robotik cihazlara entegre etmeyi planlıyor.

General IntuitionYapay ZekaRobotikTeknolojiYatırım
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yandex ve Neptun Ortaklığında Akıllı Su Baskını Koruma Sistemi TanıtıldıYandex ve Neptun Ortaklığında Akıllı Su Baskını Koruma Sistemi TanıtıldıDün, 23:25Base Power ABD'nin En Büyük Enerji Ağındaki Krizi Çözmeye SoyunduBase Power ABD'nin En Büyük Enerji Ağındaki Krizi Çözmeye SoyunduDün, 23:00Xiaomi, 35 000 Pa Gücündeki Robot Vacuum 6 Max Amiral Gemisini TanıttıXiaomi, 35 000 Pa Gücündeki Robot Vacuum 6 Max Amiral Gemisini TanıttıDün, 22:56Yapay Zeka Pazarında Yeni Lider: Claude, ChatGPT'nin Yerini mi Alıyor?Yapay Zeka Pazarında Yeni Lider: Claude, ChatGPT'nin Yerini mi Alıyor?Dün, 22:54Google finans piyasasını ele geçirmeye başladı: Android için özel uygulama tanıtıldıGoogle finans piyasasını ele geçirmeye başladı: Android için özel uygulama tanıtıldıDün, 22:27Çin Uzay Endüstrisinde Devrim: Long March 10B Roketi İlk Kez Yeniden Kullanılabilirlik Testine GiriyorÇin Uzay Endüstrisinde Devrim: Long March 10B Roketi İlk Kez Yeniden Kullanılabilirlik Testine GiriyorDün, 22:25
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı