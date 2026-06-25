Yapay Zekayı Oyunlarla Eğitmek: General Intuition 2,3 Milyar Dolar Değerleme Aldı

New York merkezli General Intuition girişimi, yapay zeka ve robotik dünyasında yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Şirket, robotların gerçek dünyada hareket etmelerini sağlamak için video oyunlarını kullanan benzersiz bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Bu yenilikçi yaklaşım yatırımcıların ilgisini çekti ve sonuç olarak girişim, 2,3 milyar dolar değerlemeye ulaştığı büyük bir finansman aşamasını tamamladı. Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch verilerine göre, General Intuition son yatırım turunda 320 milyon dolar topladı. Böylece şirketin toplam yatırım miktarı 454 milyon dolara ulaştı. Girişimin kurucusu 31 yaşındaki Pim de Witte, Medal projesinden edindiği deneyimle, oyuncular tarafından yüklenen milyonlarca saatlik video oyunu görüntüsünü yapay zekayı eğitmek için kullanıyor.

Oyundan Gerçek Dünyaya: Teknoloji Nasıl Çalışıyor?

General Intuition yaklaşımının özgünlüğü, sadece video görüntülerine dayanmamasıdır. Çoğu rakibi yapay zekayı sadece videoyu izleyerek öğrenmeye zorlarken, de Witte'in ekibi oyun sırasında basılan tuşlar ve gerçekleştirilen eylemlerden (action labels) gelen verileri kullanıyor. Bu, AI modelinin uzamsal ve zamansal mantığı (spatial-temporal reasoning) daha derinlemesine anlamasına yardımcı oluyor.

Şirket ofisinde gerçekleştirilen bir gösterimde, 100 saattir aralıksız Fortnite oynayan bir AI ajanı sergilendi. En şaşırtıcı olanı ise, aynı "beynin" ofis içinde hareket eden dört bacaklı bir robotu da yönetiyor olması. Robot, tek bir kamerası aracılığıyla çevreyi tanıyor ve engelleri aşmayı öğreniyor. Uzmanlar, robotun yeni bir ortama adapte olması için sadece sekiz dakikalık gerçek verinin yeterli olduğunu belirtiyor.

Gelecek Perspektifleri ve Robotik

Günümüzde robotlar genellikle küçük çocuklar gibi hareket ediyor; bazen sandalye ayaklarına veya çöp kutularına çarpabiliyorlar. Ancak General Intuition tarafından geliştirilen ajanik model, simülasyon, oyun ve gerçek hayat arasındaki farkı hızla kapatma yeteneğine sahip. Bunun, gelecekte robotların karmaşık şehir koşullarında veya fabrikalarda insan müdahalesi olmadan özgürce hareket etmesini sağlaması bekleniyor.

Özbekistan gibi teknolojik olarak gelişen ülkeler için bu tür geliştirmeler; gelecekte lojistik, tarım ve güvenlik alanlarında hizmet verecek otonom robotların yaratılmasında temel oluşturabilir. Video oyunu endüstrisinin bu denli ciddi bilimsel amaçlarla kullanılması, yapay zeka eğitim maliyetlerini önemli ölçüde azaltacaktır.

General Intuition'ın başarısı, sanal dünyadaki deneyimin yakında fiziksel dünyada da karşılık bulacağını gösteriyor. Şirket şimdi modellerini daha da geliştirmeyi ve bunları çeşitli robotik cihazlara entegre etmeyi planlıyor.