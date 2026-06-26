YouTube Shorts Güncellendi: Video Hızlandırma Özelliği ve Yeni Arayüz

·34·Teknoloji
YouTube Shorts Güncellendi: Video Hızlandırma Özelliği ve Yeni Arayüz

Google'a ait YouTube platformu, kısa video hizmeti Shorts için bir dizi önemli güncelleme duyurdu. Artık kullanıcılar, çevrimiçi içeriği daha hızlı tüketebilmek için videoları iki kat hızda izleme imkanına sahip olacaklar. Bu değişiklikler, platformdaki kullanıcı deneyimini daha sezgisel ve rahat hale getirmeyi amaçlıyor. Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch'ın haberine göre, yeni özellik sayesinde Shorts videolarının oynatma hızı (playback speed) artırılabilecek. Şirket temsilcileri, bu yeniliğin kullanıcıların bilgileri daha hızlı özümsemesine veya videonun en ilginç kısmını kısa sürede bulmasına olanak tanıyacağını açıkladı. Zaten kısa olan videolar artık daha da az zaman alacak.

Arayüz Değişiklikleri ve "Clear Screen" Modu

YouTube Shorts arayüzünde de önemli değişiklikler yaşanıyor. Özellikle platformda geleneksel "dislike" (beğenmeme) butonundan vazgeçildi. Bunun yerine kullanıcılar, beğenmedikleri içeriği kısıtlamak için "İlgilenmiyorum" veya "Kanalı önerme" fonksiyonlarını kullanmak zorunda kalacaklar. Ayrıca, "beğen" butonu yerine artık kalp (heart emoji) simgesi getiriliyor.

Bir diğer dikkat çekici yenilik ise "Clear Screen mode" (ekranı temizleme modu) olarak adlandırıldı. Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, ekrandaki tüm metinler ve piktogramlar geçici olarak gizlenir. Bu, izleyicinin videoyu herhangi bir dikkat dağıtıcı unsur olmadan, tam ve net bir şekilde izlemesine olanak tanır. Bunun özellikle görsel açıdan zengin içerikleri izlerken çok faydalı olması bekleniyor.

Shorts Segmentinin Büyüme Göstergeleri

YouTube, kısa video pazarına TikTok ve Instagram Reels platformlarından biraz daha geç girmiş olsa da, Shorts kısa sürede devasa bir izleyici kitlesi çekmeyi başardı. Şirketin CEO'su Neal Mohan'ın verdiği bilgilere göre, Shorts videolarının günlük izlenme sayısı ortalama 200 milyara ulaştı. Bu rakam, platformun bu formata yaptığı yatırımın karşılığını verdiğini gösteriyor.

İlginç olan şu ki, Shorts sadece akıllı telefonlarda değil, aynı zamanda akıllı televizyonlarda da popülerleşiyor. Araştırmalar, kullanıcıların ayda 2 milyar saatten fazla kısa videoyu özellikle büyük ekranlar aracılığıyla izlediğini gösteriyor. Güncellemeler tüm kullanıcılar için kademeli olarak uygulanacak, ancak tam olarak devreye girme tarihi henüz açıklanmadı.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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