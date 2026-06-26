Nubia Air Pro: Dünyanın En İnce Akıllı Telefonlarından Biri Avrupa Pazarına Geliyor

·2·Teknoloji
Nubia Air Pro: Dünyanın En İnce Akıllı Telefonlarından Biri Avrupa Pazarına Geliyor

ZTE markasına ait Nubia, yeni, ultra ince ve dayanıklı Nubia Air Pro akıllı telefonunu Avrupa pazarına sunmaya hazırlanıyor. Cihazın temel özelliği, sadece 5,99 milimetre olan kalınlığıdır. Modern akıllı telefon pazarında nadir görülen bu kompakt boyutlar, cihazı sadece zarif tasarımıyla değil, aynı zamanda yüksek koruma seviyesiyle de öne çıkarıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Tanınmış sızıntı kaynağı Roland Quandt'ın verdiği bilgilere göre, Nubia Air Pro modeli 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanı seçeneğiyle yaklaşık 350 euro fiyatla satışa sunulacak. 172 gram ağırlığındaki akıllı telefon, elde oldukça hafif bir his bırakıyor. ixbt.com'un bildirdiğine göre, bu model sadece dış görünüşüyle değil, aynı zamanda ekstrem koşullara dayanıklılığıyla da dikkat çekiyor.

Teknik Özellikler ve Ekran Yetenekleri

Akıllı telefon, 144 Hz yenileme hızını destekleyen 6,77 inç AMOLED ekrana sahip. Bu, arayüzün ve oyunların akıcı çalışmasını sağlıyor. Ekran parlaklığı rekor düzeyde olan 4500 nit değerine ulaşarak güneşli günlerde bile görüntünün net görülmesine olanak tanıyor. Cihaz, orta segment akıllı telefonlar için istikrarlı bir performans garanti eden MediaTek Dimensity 7100 işlemci ile çalışıyor.

Kamera konusunda Nubia Air Pro kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmıyor: ana sensör 108 megapiksel çözünürlüğe sahip. Selfie tutkunları için ise 32 megapiksellik bir ön kamera öngörülmüş. Bu optikler sayesinde yüksek kaliteli ve detaylı fotoğraflar çekmek mümkün.

Koruma ve Sıradışı Aksesuarlar

Cihazın en şaşırtıcı yanlarından biri, IP69K standardında korumaya sahip olmasıdır. Bu, akıllı telefonun sadece toza ve suya değil, aynı zamanda yüksek basınçlı sıcak su jetlerine karşı da dayanıklı olduğu anlamına gelir. Normalde bu tür bir koruma sadece ağır ve kaba "zırhlı" telefonlarda görülürken, Nubia bunu zarif bir gövdeye sığdırmayı başardı.

Ayrıca, Nubia Air Pro paketinde, akıllı telefonun bileğe sabitlenmesini sağlayan özel bir kayış bulunmaktadır. Bu modda cihaz tam teşekküllü bir fitness takipçisi görevi görür:

  • Adımları sayar;
  • GPS üzerinden kat edilen mesafeyi takip eder;
  • Yakılan kalorileri analiz eder.
Akıllı telefon, 5000 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılmıştır ve 45 W hızlı şarj teknolojisini desteklemektedir. Bu kadar ince bir gövdede bu kapasitede bir bataryanın bulunması, mühendislik açısından büyük bir başarıdır. Nubia Air Pro'nun önümüzdeki günlerde resmi olarak raflarda yerini alması bekleniyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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