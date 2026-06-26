Honor Ultra Dayanıklı X80 Pro Max Akıllı Telefonu Tanıttı: 11 000 mAh Batarya ve Rekor Parlaklık

Çinli teknoloji devi Honor, orta segmentte gerçek bir devrim yaratmayı hedefleyen yeni Honor X80 Pro Max akıllı telefonunu resmi olarak satışa sundu. Bu cihaz, benzeri görülmemiş otonomi değerleri ve ekran yetenekleriyle piyasadaki rakiplerinden belirgin şekilde ayrılıyor. Cihaz sadece güç değil, dayanıklılık konusunda da yeni standartlar belirliyor. Ixbt.com haber veriyor.

Akıllı telefonun en temel özelliği, 11 000 mAh kapasiteli devasa bataryasıdır. ixbt.com verilerine göre, bu kapasite cihazın 26 saatten fazla kesintisiz canlı yayın (streaming) yapmasına olanak tanıyor. Bu değer, modern akıllı telefonlar arasında rekor bir sonuç olarak kabul ediliyor. Ayrıca gadget, 90 W hızlı şarj ve 27 W ters şarj teknolojisini destekliyor.

Ekran Teknolojileri ve Koruma Seviyesi

Honor X80 Pro Max, ekran konusunda da kullanıcıları şaşırtmaya hazır. 6,8 inçlik ekran 1.5K (1280 x 2788) çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip. En dikkat çekici nokta ise ekranın maksimum parlaklığının 10 000 nit değerine ulaşması. Bu, güneş ışığı altında bile görüntünün ultra net görünmesini garanti ediyor.

Cihaz sadece iç gücüyle değil, dış korumasıyla da dikkat çekiyor. IP69K standardında korumaya sahip olan cihaz, sadece su ve toza karşı değil, aynı zamanda yüksek basınçlı sıcak su akışına karşı da dayanıklı. Özbekistan'ın sıcak iklimi ve tozlu koşullarında bu koruma seviyesinin kullanıcılara ek avantaj sağlayacağı şüphesiz.

Teknik Özellikler ve Garanti

Akıllı telefonun donanımı Snapdragon 6 Gen 5 işlemci üzerine kurulmuş. Alıcılar ihtiyaçlarına göre şu konfigürasyonları seçebilirler:

8 GB ile 12 GB arası RAM;

512 GB'a kadar dahili depolama (flash-storage);

NFC modülü ve kızılötesi port;

Stereo hoparlörler ve MagicOS 10.0 (Android 16 tabanlı) sistemi.

Kamera tarafında Honor X80 Pro Max, optik görüntü sabitleme (OIS) sistemine sahip 50 megapiksellik ana sensör ve 8 megapiksellik ön kamera ile donatılmış. Bu, orta segmentteki bir akıllı telefon için kaliteli fotoğraflar çekilmesine olanak tanıyor.

Üretici, ürününün kalitesine o kadar güveniyor ki, Çin pazarında satın alınan cihazlar için iki yıl boyunca ekran ve bataryanın tamamen ücretsiz değiştirileceği garantisini sunuyor. Cihazın başlangıç fiyatı yaklaşık 290 dolardan başlayıp, maksimum konfigürasyonda 410 dolara kadar çıkıyor. Bu fiyat ve performans oranı, Honor markasının orta segmentteki konumunu önemli ölçüde güçlendiriyor.