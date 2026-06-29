ABD'de Enerji Krizi Riski: Yapay Zeka Yükselişi ve Yeni Kısıtlamaların Çatışması

ABD'nin yeni yönetimi tarafından getirilen bürokratik engeller ve lisanslama süreçlerinin karmaşıklaşması, ülkenin enerji sistemine 92 GW yeni kapasite eklenmesini riske atıyor. Wood Mackenzie danışmanlık şirketinin raporuna göre bu durum, özellikle yapay zeka (AI) veri merkezleri nedeniyle elektrik enerjisine olan talebin hızla arttığı bir dönemde ciddi sorunlara yol açabilir. Techcrunch.com haberi veriyor.

Hali hazırda federal arazilerde planlanan 7 GW'lık projeler iptal edilmişken, ek incelemelerin 12 GW'lık federal ve 80 GW'lık özel projelerin durmasına neden olması bekleniyor. Bu süreçler, enerji sektöründeki 121 milyar dolardan fazla yatırımı sorgulanır hale getiriyor. Bu durum, küresel teknoloji yarışında liderliğe oynayan ABD ekonomisi için beklenmedik bir darbe olabilir.

AI ve Enerji Kıtlığı Sorunu

Son yirmi yılda ABD'de elektrik enerjisine olan talep neredeyse hiç artmamıştı, ancak ChatGPT ve diğer büyük dil modellerinin yaygınlaşması durumu temelden değiştirdi. BloombergNEF analistlerinin öngörülerine göre, 2035 yılına kadar veri merkezlerinin enerji tüketimi yaklaşık üç kat artacak. Böyle bir ortamda, yeni üretim kapasitelerinin şebekeye bağlanmasındaki herhangi bir gecikme, sistemik bir krize yol açabilir.

Durumun karmaşıklığı şurada ki, ABD'deki en büyük elektrik şebekesi operatörleri son dört yıldır yeni kaynakların sisteme bağlanmasını önemli ölçüde yavaşlattı. Bu durum Apple, Google ve Microsoft gibi teknoloji devlerini, kendi veri merkezleri için bağımsız elektrik santralleri kurmanın yollarını aramaya zorluyor. Aksi takdirde, AI altyapısının genişlemesi enerji yetersizliği nedeniyle durma noktasına gelebilir.

Yenilenebilir Enerji Hedefte

Wood Mackenzie verilerine göre, 2025 yılında devreye alınan yeni kapasitelerin yaklaşık yüzde 90'ını güneş, rüzgar ve enerji depolama sistemleri oluşturdu. Ancak, ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum tarafından imzalanan yeni kararname, özellikle güneş ve rüzgar enerjisi projelerini "çevresel açıdan zararlı" bularak kısıtlamayı öngörüyor. Bu durum, yeşil enerji sektöründeki büyüme hızını kaçınılmaz olarak düşürecektir.

İlginç olan şu ki, Doug Burgum daha önce Kuzey Dakota valisi olduğu dönemde rüzgar enerjisini aktif olarak desteklemiş ve 2030 yılına kadar eyaleti karbon nötr hale getirmeyi hedeflemişti. Şimdi ise federal düzeydeki politika değişikliği; Oregon, Alabama, Minnesota ve Montana gibi eyaletlerdeki büyük projelerin kaderini belirsizleştiriyor. Özellikle özel sulak alanlar yakınındaki güneş santralleri ve hava sahası kurallarına uymayan rüzgar çiftlikleri en çok baskıya maruz kalıyor.

Sonuç olarak, ABD enerji politikasındaki bu dönüş sadece iklim hedeflerini değil, aynı zamanda ülkenin teknolojik egemenliğini de etkileyebilir. Yapay zeka çağında enerji yeni para birimidir ve bunun tedarikindeki bürokratik engeller, küresel pazardaki rekabet gücünün azalması riskini doğurmaktadır.