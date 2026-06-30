Avrupa'daki anormal sıcaklar: Gree klimaları tamamen tükendi

·1·Teknoloji
Avrupa'daki anormal sıcaklar: Gree klimaları tamamen tükendi

Avrupa genelinde gözlemlenen benzeri görülmemiş yüksek sıcaklıklar, iklim kontrol cihazlarına olan talebi rekor seviyeye çıkardı. Çin'in dev üreticisi Gree Air Conditioning, bölgedeki tüm bölgesel satış kanallarında klima stoklarının tamamen tükendiğini bildirdi. Bu durum sadece donanım eksikliğine değil, aynı zamanda servis hizmetleri üzerinde de büyük bir baskıya yol açtı. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, Gree'nin yurt dışındaki temsilcileri, yerel tüketicilerin soğutma sistemlerine olan acil ihtiyaçlarını karşılamak için stokları yenilemek ve pazara yeni ürünler tedarik etmek üzere tüm güçleriyle çalışıyor. Durum o kadar ciddi ki, cihaz satın alınsa bile kurulum için sıra beklemek gerekiyor.

Fransa'da kurulum sırası Ağustos sonuna kadar dolu

Özellikle Fransa'da klima kurulum hizmetleri takvimleri Ağustos ayının sonuna kadar dolmuş durumda. Şirket raporuna göre, bu yılın ilk altı ayında Fransa'da klima satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 arttı. Pazar talebi ise günden güne artmaya devam ediyor ve bu da üretim kapasitelerinin maksimum düzeyde kullanılmasını gerektiriyor.

Gree temsilcileri, duvar tipi (split sistem) klimaların enerji verimliliği, sessiz çalışması ve dayanıklılığı nedeniyle Avrupalı alıcılar arasında en popüler ürün haline geldiğini belirtti. Şu anda bu tür cihazlara olan sipariş sayısı, mevcut arzın birkaç katına çıkmış durumda.

Asyalı markaların üstünlüğü ve sıra dışı çözümler

Anormal sıcaklar nedeniyle iklim teknolojilerine olan talebin keskin artışı, Asyalı üreticilerin bölgedeki konumunu daha da güçlendirdi. Gree ile birlikte Samsung Electronics, Midea ve Mitsubishi Electric gibi devler de satış rakamlarını önemli ölçüde artırdı. Avrupa pazarında Doğu teknolojilerine olan güven yüksek kalmaya devam ediyor.

İlginç olan şu ki, bazı tüketiciler sıcaklardan kurtulmak için sıra dışı yöntemlere başvurmak zorunda kalıyor. Örneğin, sosyal medyada yayılan haberlere göre, bir araç sahibi yatak odasını soğutmak için MG marka Çinli elektrikli otomobilini güç kaynağı olarak kullandı. Bu tür durumlar, Avrupa'da enerji ve soğutma sistemleri konusunun ne kadar güncel olduğunu gösteriyor.

Özbekistan koşullarında da yaz aylarında klimalara olan talebin arttığı görülse de, Avrupa'daki gibi kurulum hizmetleri için iki aylık sıralar henüz oluşmuş değil. Ancak, küresel iklim değişikliği bağlamında enerji tasarruflu teknolojilere geçiş, Orta Asya dahil tüm bölgeler için önemli bir stratejik yön olmaya devam ediyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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