Proton Lumo 2.0: Gizlilik Odaklı Yapay Zeka Daha da Güçlendi

·25·Teknoloji
Proton Lumo 2.0: Gizlilik Odaklı Yapay Zeka Daha da Güçlendi

Gizlilik odaklı İsviçre şirketi Proton, Lumo adlı yapay zeka sohbet botunun güncellenmiş 2.0 versiyonunu tanıttı. Bu güncelleme sadece sistemin çalışma hızını artırmakla kalmadı, aynı zamanda ona modern sinir ağları seviyesinde yeni fonksiyonlar ekledi. Artık kullanıcılar, kişisel veri güvenliği konusunda endişelenmeden en karmaşık görevleri bile bu bota emanet edebilirler. Techcrunch.com haber veriyor.

Lumo 2.0 versiyonunun en temel yeniliklerinden biri görsellerle çalışma yeteneğidir. ixbt.com verilerine göre bot, artık sadece metin tabanlı sorgulara yanıt vermekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcının yüklediği fotoğrafları analiz etme, onları düzenleme ve metin açıklamaları temelinde tamamen yeni görseller oluşturma yeteneğine sahip oldu. Bu özellik, onu ChatGPT ve Gemini gibi piyasadaki lider sohbet botlarıyla aynı sıraya taşıyor.

Hız ve Entelektüel Kapasite

Şirket mühendislerinin belirttiğine göre, yeni versiyon öncekine göre önemli ölçüde daha verimli çalışıyor. Özellikle sorgulara yanıt verme hızı yüzde 76 oranında artırıldı. Ayrıca sisteme, botun karmaşık mantıksal problemler veya bilimsel sorulara yanıt vermeden önce daha derin bir analiz yapmasına olanak tanıyan bir "düşünme modu" (thinking mode) eklendi.

Ayrıca, Lumo 2.0 sistemindeki "Projeler" (Projects) bölümü de geliştirildi. Artık bot, kullanıcının tercihlerini farklı sohbetler boyunca hatırlama özelliğine sahip. Bu durum, Proton ekosistemindeki diğer ürünler olan e-posta ve bulut depolama ile çalışırken büyük kolaylık sağlıyor. Kullanıcılar kendi belgelerini yükleyip bunlar üzerinden analitik bilgiler alabilirler.

Güvenlik — Öncelikli Görev

Piyasadaki diğer büyük yapay zeka modellerinin aksine Proton, geleneksel "sıfır erişim şifrelemesi" (zero-access encryption) teknolojisine sadık kaldı. Bu, kullanıcı ve bot arasındaki iletişimin öyle bir şekilde şifrelendiği anlamına gelir ki, Proton çalışanları bile sohbet içeriğini göremez.

Proton kurucusu ve CEO'su Andy Yen, Lumo 2.0'ın kullanıcıların artık güçlü bir yapay zeka ile kişisel gizlilik arasında seçim yapmak zorunda kalmadıklarını kanıtladığını belirtti. Şirket, kullanıcı verilerini sinir ağlarını eğitmek için kullanmayacağına ve bunları üçüncü taraflara vermeyeceğine dair kesin söz verdi.

Lumo 2.0 şu anda tüm kullanıcılar için açık. Hizmetin ücretsiz versiyonunun yanı sıra, daha fazla kaynak ve genişletilmiş özellikler sunan Plus ve Professional tarife planları da mevcut. Özbekistanlı kullanıcılar için de bu güvenli AI asistanı küresel platformda kullanım için sunuldu.

ProtonLumoYapay ZekaGizlilikTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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