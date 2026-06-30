Yandex Browser video çeviri özelliklerini genişletti: 7 yeni dil daha eklendi

Yapay zeka teknolojilerinin hızla geliştiği bir dönemde, içeriği ana dilde tüketme imkanları yeni bir aşamaya taşınıyor. Yandex Browser ekibi, videoları gerçek zamanlı olarak çevirme işlevini önemli ölçüde genişletti. Artık kullanıcılar sadece İngilizce değil, dünyanın diğer yedi büyük dilindeki videoları Rusça sesli çeviri ile izleyebilecekler. Ixbt.com haberi veriyor.

Yeni güncellemeye göre listeye İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, Çince, Japonca, Korece ve Almanca eklendi. Bu değişiklik, birçok teknik kılavuzun, eğitim materyalinin ve eğlence içeriğinin tam olarak bu dillerde üretilmesi nedeniyle kullanıcılar için büyük önem taşıyor. Artık dil bilmeme engeli, YouTube veya diğer platformlardaki videoları anlamaya mani olmayacak.

ixbt.com verilerine göre, bu teknolojinin özelliği, sinir ağının sadece metni okuması değil, aynı zamanda arka plandaki sesi orijinaline mümkün olduğunca yaklaştırmasıdır. Sistem, videodaki konuşmacının ses tonunu, konuşma ritmini ve entonasyonunu analiz ederek, aynı duyguları koruyarak çevrilmiş versiyonu sunar. Bu da izleyicinin videonun orijinal atmosferini hissetmesine olanak tanır.

Sinir Ağları ve Kullanıcı Etkinliği

Şirketin sunduğu istatistiklere göre, video çeviri işlevi giderek popülerleşiyor. Şu anda ayda ortalama 1,7 milyon kişi bu hizmeti kullanıyor. Dikkat çekici olan nokta, bunların bir milyondan fazlasının özellikle sinir ağı tarafından oluşturulan "canlı" sesli çeviriyi tercih etmesidir. Bu, yapay zekanın insan konuşmasını işlemedeki başarılarının bir kanıtıdır.

Yeni özellik sadece YouTube platformunda değil, aynı zamanda Yandex arama motoru, VK Video, Dzen ve Rutube gibi kaynaklarda da çalışıyor. Kullanıcı videoyu açtığında, tarayıcının medya panelinde bir çeviri düğmesi beliriyor ve tek bir tıklama ile işlem etkinleştirilebiliyor. Bu, özellikle yabancı dillerdeki dersleri ve ürün incelemelerini izleyenler için oldukça kullanışlı.

Teknolojik açıdan bakıldığında, bu tür çözümler küresel bilgi alanını daha açık hale getiriyor. Çeviriler şu an için Rusçaya yapılıyor olsa da, çok dilli kullanıcılar için bu, yabancı kaynaklardan bilgi edinmenin en hızlı ve kaliteli yollarından biri olmaya devam ediyor. Gelecekte sinir ağlarının diğer dilleri, buna Türk dilleri grubunu da kapsayacak şekilde genişletmesi bekleniyor.