X Platformu Yapay Zeka Araçları İçin Yeni İmkanlar Sundu

·31·Teknoloji
X Platformu Yapay Zeka Araçları İçin Yeni İmkanlar Sundu

Elon Musk'a ait olan X (eski adıyla Twitter) sosyal ağı, yapay zeka asistanlarının ve geliştiricilerin kendi veri tabanına erişimini önemli ölçüde kolaylaştırdı. Şirket, Model Context Protocol (MCP) standardına dayalı özel bir sunucuyu devreye aldığını duyurdu. Bu yenilik; Claude, Cursor ve Grok Build gibi yapay zeka uygulamalarının X platformundaki gerçek zamanlı verileri kullanmasına olanak tanıyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

MCP, yapay zeka modellerinin harici hizmetler ve araçlarla iletişim kurma yöntemini belirleyen açık bir standarttır. Daha önce geliştiriciler, yapay zeka botlarını X ile entegre etmek için kendi sunucularını oluşturmak, bunları host etmek ve karmaşık kimlik doğrulama süreçlerini yönetmek zorundaydı. Artık X platformunun kendisi bu altyapıyı sunuyor, bu da uzmanların zaman tasarrufu yapmasını sağlıyor.

Yapay Zeka ve Veri Paylaşımı

ixbt.com verilerine göre, yeni sistem kullanıcıların kendi hesap kimlik bilgileri aracılığıyla yapay zeka araçlarını doğrudan platforma bağlamasına imkan tanıyor. Bu, yapay zeka asistanlarının artık gönderileri araması, kullanıcı verilerini incelemesi ve trend olan konuşmaları analiz etmesinin daha kolay hale geleceği anlamına geliyor. Bu adım, X platformunu sadece bir sosyal ağ değil, aynı zamanda küresel bir veri ve analitik kaynak merkezine dönüştürme yolunda stratejik bir hamledir.

Yeni bir iş birliği dönemine hoş geldiniz: X şirketi bu girişimiyle GitHub, Slack, Notion, Stripe ve Salesforce gibi teknoloji devlerinin arasına katıldı. Bu şirketler halihazırda resmi MCP sunucularını başlatarak yapay zeka ekosisteminin gelişimine katkıda bulunuyor. Bu durum, küresel trendleri analiz eden AI botları oluşturmayı oldukça basitleştirdiği için Özbekistan'daki geliştiriciler için de yeni fırsatlar açıyor.

Spam ve Güvenlik Sorunları

Ancak, bağlantı sürecinin kolaylaşması, platformda otomatik spam gönderilerin artacağı yönündeki endişeleri de beraberinde getirdi. Buna rağmen X yönetimi, platformun API kurallarının yürürlükte kalmaya devam edeceğini vurguluyor. Şirket, şüpheli etkinlikleri tespit etme ve engelleme sistemini düzenli olarak güncelliyor.

Hatırlatmak gerekirse, X platformu bu yılın başında API v2 sistemini güncelleyerek yapay zeka tarafından oluşturulan spamla mücadele önlemlerini güçlendirmişti. Ayrıca, gönderi paylaşım ücretleri de artırıldı: şu anda standart bir gönderi paylaşımı 0,015 dolar, bağlantılı bir gönderi ise 0,20 dolar olarak belirlenmiş durumda. Bu önlemler, platformu botlardan ve düşük kaliteli içeriklerden korumayı amaçlıyor.

Özetle, X platformunun MCP sunucusunu başlatması, yapay zeka teknolojilerinin günlük hayata ve iş süreçlerine daha derinlemesine entegre edilmesine yardımcı olacaktır. Artık AI araçları, dünyanın en hızlı bilgi akışlarından biri olan X verilerini çok daha etkili bir şekilde kullanabilecek.

XYapay ZekaElon MuskTeknolojiAPI
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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