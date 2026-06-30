Çin, Dünya için tehlikeli asteroidlere karşı savunma sistemi geliştiriyor

·33·Teknoloji
Çin, Dünya için tehlikeli asteroidlere karşı savunma sistemi geliştiriyor

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Dünya yakınındaki asteroidlerin ortaklaşa izlenmesi ve onlardan korunmaya yönelik yeni bir sistem üzerinde çalışmaya başladığını duyurdu. Uluslararası Asteroid Günü vesilesiyle sunulan bu proje, uzay ve yer tabanlı araçlar kullanarak gezegenimize tehdit oluşturabilecek gök cisimlerinin erken tespit edilmesini ve çarpma etkisinden korunmayı amaçlıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Bu sistem sadece gözlemi değil, aynı zamanda potansiyel tehlikeli nesneleri etkisiz hale getirme önlemlerini de içeriyor. Uzmanlara göre, uzaydan gelen risklerin önceden bilinmesi ve bunlara karşı teknolojik çözümler hazırlanması, insanlığın güvenliği için stratejik öneme sahip. Çin, bu konuda en gelişmiş teknolojilerini devreye sokmayı planlıyor.

Asteroidleri yok etme yöntemleri

Gelecekte Dünya ile çarpışma ihtimali olan tehlikeli bir asteroid tespit edilirse, onu bertaraf etmek için iki temel yöntem kullanılacak. Birincisi, yüksek hızda hareket eden bir araçla asteroidle çarpışarak yörüngesini değiştirmeyi öngören kinetik etki yöntemidir. Bu yöntem şu anda en etkili ve uygulamada test edilmeye en yakın teknoloji olarak kabul ediliyor.

İkinci yöntem ise uzun vadeli ve sürekli itme kuvvetine dayanıyor. Burada, kütleçekimsel çekim veya lazer ablasyonu (lazer yardımıyla yüzeyin buharlaştırılması) yoluyla gök cisminin yörüngesi yavaşça kaydırılır. Bu yöntemin, asteroidin Dünya'ya ulaşmasına daha çok zaman olduğu durumlarda uygulanması planlanıyor.

ixbt.com verilerine göre, Haziran 2024 itibarıyla dünya genelinde Dünya yakınında 40.000'den fazla asteroid tespit edilmiş ve numaralandırılmıştır. Şu an için bilim insanları Dünya ile çarpışması kesin olan büyük bir nesne bulmamış olsa da, gözlem alanı dışında kalan küçük boyutlu cisimlerin sayısı hala oldukça fazladır.

Şunu belirtmek gerekir ki, son yıllarda yeni büyük asteroidlerin keşfi neredeyse durma noktasına geldi çünkü temel tehlikeli nesneler zaten kaydedilmiş durumda. Ancak, Çin tarafından geliştirilen yeni sistemin özellikle küçük ve orta ölçekli, beklenmedik yönlerden gelebilecek taşların kontrolüne odaklanması önem taşıyor. Bu tür projelerin, küresel uzay güvenliği konusunda uluslararası iş birliği için yeni kapılar açması bekleniyor.

ÇinUzayAsteroidCNSATeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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