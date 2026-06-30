Threads Platformasında Live Chats Özelliği Genişletildi: Yeni İmkanlar ve Kolaylıklar

Meta şirketine ait Threads sosyal ağı, Live Chats (canlı sohbetler) özelliğini önemli ölçüde güncelledi ve bu özelliğin kullanımını daha fazla kullanıcıya açtı. Bu güncellemenin, platformun gerçek zamanlı iletişim alanında X (eski adıyla Twitter) ile olan rekabetini daha da güçlendirmesi bekleniyor. Artık kullanıcılar iletişim sürecinde çeviri hizmetlerinden yararlanabilecek ve sohbetleri daha etkili bir şekilde yönetebilecekler. Techcrunch.com haber veriyor.

Yeni özellikler arasında en önemlisi, sohbetlerin otomatik olarak çevrilme imkanıdır. Bu, küresel ölçekteki kullanıcılar için dil engellerini ortadan kaldırarak farklı ülkelerden gelen insanların tek bir chat içerisinde özgürce iletişim kurmasına olanak tanır. Threads'in verdiği bilgiye göre, bu adım platformun uluslararası izleyici kitlesi arasında popülerleşmesine hizmet edecektir.

Moderasyon ve Yönetim Araçları

Live Chats artık sadece standart kullanıcılar için değil, "Community Champions" olarak adlandırılan aktif topluluk liderleri için de açık. Bu gruba, kendi topluluklarında çok sayıda abonesi olan ve düzenli olarak ilgi çekici tartışmalar organize eden kullanıcılar dahil ediliyor. Ayrıca, chat organizatörleri artık sohbet yönetiminde yardımcı olmaları için üç kişiye kadar ortak yönetici (co-host) davet edebilecekler.

Organizatörler için bir diğer önemli yenilik, mesajları herkes için silme yetkisinin verilmesidir. Bu, moderasyon sürecini kolaylaştırır ve sohbet adabının korunmasına yardımcı olur. Ayrıca Threads, şu anda chatlerde organizatörün mesajlarının görsel olarak ayırt edilebilir hale getirilmesi üzerine testler yürütmektedir.

Şu anda bir Live Chats odasında aynı anda 150 kişiye kadar katılımcı aktif olarak mesaj yazabilir; resim, video ve bağlantılar gönderebilir. Katılımcı sayısı bu limiti aştığında, yeni katılanlar "izleyici" (spectator) moduna geçerler. Bu kişiler mesajları okuyabilir, emojilerle tepki verebilir ve anketlere katılabilirler ancak metin mesajı gönderemezler.

Rekabet ve Gelecek Planları

Threads, yayına girdiği ilk günlerde gerçek zamanlı iletişimlerin, hashtag'lerin ve kronolojik akışların olmaması nedeniyle eleştirilmişti. Ancak platform, kısa süre içinde bu eksiklikleri giderdi. Live Chats özelliği ise X ağında bile bulunmayan özgün bir format sunuyor. Bu da Threads platformunu daha güncel ve ilgi çekici kılıyor.

Şirket, yakın gelecekte kullanıcıların merakla beklediği iki önemli yenilik daha vaat etti:

Live Chats özelliğinin desktop (bilgisayar) versiyonu için desteklenmesi;

Önemli mesajların chat'in üst kısmına sabitlenmesi (pinned messages) imkanı.

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, bu ay Threads'in aylık aktif kullanıcı sayısı 500 milyon'u aştı. DM (direkt mesajlar), desktop messenger ve diğer birçok güncelleme, platformun bu kadar hızlı büyümesinin temel nedeni oluyor.