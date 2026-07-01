Otonom Taşımacılıkta Yeni Dönem: Humble Robotics Sürücüsüz Elektrikli Kamyonu Tanıttı

Küresel teknoloji pazarında otonom araçlara olan ilgi, 2016'nın heyecan verici dönemlerini anımsatıyor. Sektörün deneyimli uzmanları ve büyük yatırımcılar yeniden odak noktası haline geldi ve bu kez temel dikkat, taşıma lojistiğinin tamamen otomatikleştirilmesine yönelmiş durumda. Özellikle Humble Robotics girişimi, taşıma endüstrisinde devrim yaratmayı hedefleyen yeni projesini duyurdu. Techcrunch.com haber veriyor.

Şirketin kurucusu ve CEO'su Eyal Cohen, TechCrunch'a verdiği röportajda, otonom teknolojiler alanında yeni bir yükselişin başladığını vurguladı. Humble Robotics, Nisan ayında gizlilik modundaki faaliyetlerini sonlandırarak kamuoyuna 24 milyon dolar yatırım topladığını ve tamamen otonom, sürücü kabini olmayan elektrikli bir taşıma aracı geliştirdiğini açıkladı.

Eyal Cohen, bu alanda geniş deneyime sahip bir isimdir. Zamanında Uber tarafından satın alınan Otto projesinde çalışmış, daha sonra Anthony Levandowski ile birlikte Pronto şirketinde faaliyet göstermiştir. Cohen, günümüzde sermaye akışının ve yetenekli mühendisler için verilen mücadelenin birkaç yıl öncesi kadar kızıştığını, ancak teknolojilerin artık çok daha olgunlaştığını belirtti.

Kabinsiz Kamyonlar ve Lojistiğin Geleceği

Humble Robotics projesinin özgünlüğü, elektrikli kamyonlarının geleneksel bir sürücü koltuğuna veya kontrol kabinine sahip olmamasıdır. Bu yaklaşım, aracın ağırlığını azaltmaya, aerodinamiği iyileştirmeye ve yük hacmini artırmaya olanak tanır. Özbekistan gibi transit potansiyeli yüksek ülkeler için bu tür teknolojiler, gelecekte yol güvenliğini artırmaya ve taşıma maliyetlerini önemli ölçüde düşürmeye hizmet edebilir.

Uzmanlara göre, otonom kamyonlar uzun mesafeli taşımacılıkta insan faktörüne bağlı yorgunluk ve hataları ortadan kaldırıyor. Eyal Cohen'e göre, son 15 yılda elektrifikasyon, güneş enerjisi ve robotik alanlarında biriken deneyimler artık tek bir ekosistemde birleşiyor. Bu da otonom araçları sadece bir laboratuvar projesinden gerçek bir iş çözümüne dönüştürüyor.

Şu anda Humble Robotics gibi şirketler sadece yazılımı değil, donanımı da sıfırdan tasarlıyor. Bunun, Tesla veya Waymo gibi devlerle rekabette kendine özgü bir avantaj sağlaması bekleniyor. Yatırımcıların bu alana yeniden büyük miktarlarda kaynak aktarması, otonom taşımacılık pazarının önümüzdeki yıllarda en hızlı büyüyen segmentlerden biri olacağına işaret ediyor.

Sonuç olarak, otonom araçlar etrafındaki yeni dalganın öncekilere göre daha çok pratik sonuçlara odaklandığı söylenebilir. Humble Robotics örneğinde, teknoloji ve ekonomik verimliliğin uyumunu görebiliyoruz ve bu, küresel lojistik zincirini kökten değiştirme gücüne sahip.