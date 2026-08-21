Samsung Galaxy S26 FE akıllı telefonunun 27 Ağustos'ta tanıtılması bekleniyor

Samsung, yeni Galaxy Event August 2026 tanıtım etkinliğini resmen duyurdu. Konferans, bu yıl 27 Ağustos'ta düzenlenecek ve teknoloji dünyasının ilgisi bu etkinliğe çevrilmiş durumda. ixbt.com'un haberine göre, Güney Koreli üretici yeni cihazın adını henüz resmen açıklamamış olsa da içeriden alınan bilgiler ve sızdırılan haberler, beklenen prömiyerin Galaxy S26 FE modeli olacağını gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Etkinliğin Taşkent saatiyle 18.00'de (UTC'ye göre 12.00'de) başlaması planlanıyor. Dünyanın dört bir yanındaki teknoloji meraklıları etkinliği Samsung'un resmi web sitesi ve YouTube'daki resmi kanalı üzerinden canlı olarak takip edebilecek. FE (Fan Edition) serisindeki cihazların kullanıcılar arasında her zaman büyük ilgi gördüğünü belirtmek gerekir; çünkü bu modeller amiral gemisi özelliklerini biraz daha uygun bir fiyatla sunuyor.

Pil Ömrü ve Teknik Özelliklerdeki Değişiklikler

Samsung Galaxy S26 FE hakkında resmi ayrıntılar şimdilik gizli tutulsa da cihazın EPREL veri tabanında ortaya çıkması, temel teknik özelliklerini açığa çıkardı. Bu bilgilere göre yeni akıllı telefonun pilinin 1200 şarj döngüsü boyunca normatif özelliklerini koruması bekleniyor. İlginç bir şekilde, cihazın pil ömrünün yaklaşık 50 saat olacağı belirtiliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, önceki neslin temsilcisi Galaxy S25 FE modeli EPREL verilerine göre 42,5 saatlik pil ömrü sunuyordu; pilinin 2000 döngü için tasarlanmış olmasına rağmen. Yeni Galaxy S26 FE ise kullanıcılara tek şarjla daha uzun kullanım süresi sunarak pil verimliliğinin artırıldığını gösteriyor.

Beklenen Özellikler ve Yazılım

Kaynaklara göre yeni akıllı telefon, modern Full HD+ çözünürlüğe sahip ve Gorilla Glass Victus+ koruma katmanıyla kaplı 6,7 inçlik AMOLED ekranla donatılacak. Ayrıca cihaz kasasının geleneksel IP68 standardında su ve toz koruması sunması bekleniyor. Bu da kullanıcılara günlük yaşamda ek bir güven sağlayacak.

Cihazın donanımı da dikkat çekiyor. Akıllı telefonda 4900 mAch kapasiteli bir pil bulunması ve 45 watt hızlı şarj teknolojisinin desteklenmesi bekleniyor. Kamera özellikleri açısından ise 50 megapiksellik ana sensör içeren üçlü kamera sisteminin sunulacağı tahmin ediliyor.

En önemli noktalardan biri, Samsung'un bu model için de uzun vadeli yazılım desteği vadetmesi. ixbt.com'un haberine göre Galaxy S26 FE, tanıtıldığı günden itibaren tam 7 yıl boyunca düzenli sistem güncellemeleri alacak. Bu da cihazın güncelliğini ve güvenliğini uzun yıllar korumasını sağlayacak.