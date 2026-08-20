Lufthansa uçaklarında Starlink yüksek hızlı interneti kullanıma sunuldu

·3·Teknoloji
Lufthansa uçaklarında Starlink yüksek hızlı interneti kullanıma sunuldu

Havacılık sektöründe önemli bir adım atılarak Lufthansa’ya ait bir hava aracında ilk kez Starlink uydu internet sistemi test edildi. 19 Ağustos 2026’da gerçekleştirilen bu uçuş, modern teknolojilerin gökyüzündeki olanaklarını yeni bir seviyeye taşıdı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

İlk uçuş ve yeni hizmetin ayrıntıları

ixbt.com’un haberine göre, D-AINM tescil numaralı Lufthansa Airbus A320neo, yeni Lufthansa Group Wi-Fi hizmeti altyapısındaki Starlink ile ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Frankfurt’tan Roma’ya giden LH234 seferi sırasında sistem, 10 kilometre irtifada Lufthansa Airlines CEO’su Jens Ritter tarafından resmen etkinleştirildi.

Havayolu yetkililerine göre Starlink, yolculara kalkıştan inişe kadar yüksek hızlı internet kullanma olanağı sunuyor. Bazı durumlarda uçak içindeki bağlantı hızının ev veya ofis internetinden bile yüksek olması bekleniyor.

Yaygınlaştırma planları ve teknik süreç

2026’nın sonuna kadar Lufthansa ve Lufthansa City Airlines, Starlink sistemini A320 ailesinden 10 uçağa daha kurmayı planlıyor. Ana teknik çalışmalar Berlin’deki Lufthansa Technik uzmanları tarafından yürütülecek ve ekipman kurulumu, uçakların planlı bakım işlemleriyle eş zamanlı gerçekleştirilecek.

Gelecekte bu ileri teknoloji, Lufthansa Group bünyesindeki tüm havayollarına uygulanacak. 2029’a kadar Starlink sisteminin gruba ait tüm havayollarının yaklaşık 850 uçağına kurulması planlanıyor.

Yolcular için avantajlar

Bu kapsamlı projenin hayata geçirilmesi, Lufthansa Group’u uçak içinde yüksek hızlı uydu interneti sunan Avrupa’nın en büyük havacılık grubu hâline getirecek. Yeni hizmet, yolculara çeşitli avantajlar sunması açısından da önem taşıyor:

  • Lufthansa Group Wi-Fi hizmeti, Miles & More programı müşterileri için ücretsiz olacak.
  • Travel ID kullanıcıları da uçuş boyunca hizmetten ek ücret ödemeden yararlanabilecek.
  • İnternet bağlantısı, uçuş sırasında hizmet sınıfından bağımsız olarak tüm müşterilere sunulacak.

StarlinkLufthansaHavacılıkİnternetTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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