Sony Xperia 10 VIII akıllı telefonu Geekbench testinde göründü

·1·Teknoloji
Sony Xperia 10 VIII akıllı telefonu Geekbench testinde göründü

Sony, orta segmentteki yeni akıllı telefonu Xperia 10 VIII modelini hazırlıyor. Cihaz, ilk testlerden geçer geçmez teknoloji meraklılarının dikkatini çekti; çünkü performans açısından köklü değişiklikler sunmayacağı ortaya çıktı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un haberine göre yeni nesil akıllı telefon, Geekbench 7.0 veritabanına kaydedildi. XQ-GH54 model numarasına sahip cihazın Avrupa pazarı için tasarlandığı tahmin ediliyor.

Benchmark sonuçları ve teknik özellikler

Veritabanındaki kayıtlara göre test edilen cihaz, tek çekirdekli modda 871 puan, çok çekirdekli modda ise 3028 puan almayı başardı. Bu sonuçlar, cihazın günlük görevler ve temel uygulamalar için yeterli performans sunacağını gösteriyor.

Test sonuçları, akıllı telefonda Qualcomm tarafından üretilen bir işlemcinin bulunduğunu ve sistem kartı kodunun parrot olarak belirtildiğini gösterdi. Uzmanlar bu veriler sayesinde cihazın temel bileşenini belirlemeyi başardı.

Sumaho Digest'in açıklamasına göre SM6475 dahili kod adı altında Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi bulunuyor. Bu da Sony'nin yeni cihazında önceki nesilde kullanılan donanım platformunu korumaya karar verdiği anlamına geliyor.

Üretim stratejisi ve beklentiler

Bu işlemci 4 nanometrelik üretim süreciyle hazırlanmış ve maksimum frekansı 2,4 GHz. Çip ilk kez Ağustos 2024'te tanıtılmıştı; dolayısıyla bugün tamamen yeni bir çözüm sayılmıyor.

Japon markasının bu kararı, üretim maliyetlerini belirli ölçüde optimize etmesine ve son fiyatı makul seviyede tutmasına olanak tanıyor. Ancak önceki modele kıyasla performansta büyük bir sıçrama veya kayda değer bir artış beklemek zor.

Sony şu ana kadar yeni akıllı telefonun resmi tanıtım tarihini ve diğer teknik ayrıntılarını açıklamadı. Buna rağmen ilk sızıntılar, gelecek cihazın genel görünümünü hayal etmeye olanak sağlıyor.

SonyXperiaSnapdragonAkıllı TelefonGeekbench
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Huawei Pura X View: Sıra Dışı Formata Sahip Yeni Akıllı Telefon TanıtıldıHuawei Pura X View: Sıra Dışı Formata Sahip Yeni Akıllı Telefon TanıtıldıBugün, 09:58Samsung Galaxy S26 FE akıllı telefonunun 27 Ağustos'ta tanıtılması bekleniyorSamsung Galaxy S26 FE akıllı telefonunun 27 Ağustos'ta tanıtılması bekleniyorBugün, 07:51ChatGPT için Apple Messages eklentisi kullanıma sunulduChatGPT için Apple Messages eklentisi kullanıma sunulduBugün, 03:22Samsung teknolojilerini çalan mühendis 7 yıl hapis cezasına çarptırıldıSamsung teknolojilerini çalan mühendis 7 yıl hapis cezasına çarptırıldıBugün, 02:58Agresif sürüş, elektrikli otomobil bataryasını 2,5 kat daha hızlı yıpratıyorAgresif sürüş, elektrikli otomobil bataryasını 2,5 kat daha hızlı yıpratıyorBugün, 02:20Google Pixel 11 akıllı telefonlarının Tensor G6 test sonuçları belli olduGoogle Pixel 11 akıllı telefonlarının Tensor G6 test sonuçları belli olduBugün, 01:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı
iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı
Akıllı telefon pazarında benzeri görülmemiş rekabet: Eylül 2026'da 5 amiral gemisi geliyor
Akıllı telefon pazarında benzeri görülmemiş rekabet: Eylül 2026'da 5 amiral gemisi geliyor
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı