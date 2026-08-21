Sony Xperia 10 VIII akıllı telefonu Geekbench testinde göründü

Sony, orta segmentteki yeni akıllı telefonu Xperia 10 VIII modelini hazırlıyor. Cihaz, ilk testlerden geçer geçmez teknoloji meraklılarının dikkatini çekti; çünkü performans açısından köklü değişiklikler sunmayacağı ortaya çıktı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un haberine göre yeni nesil akıllı telefon, Geekbench 7.0 veritabanına kaydedildi. XQ-GH54 model numarasına sahip cihazın Avrupa pazarı için tasarlandığı tahmin ediliyor.

Benchmark sonuçları ve teknik özellikler

Veritabanındaki kayıtlara göre test edilen cihaz, tek çekirdekli modda 871 puan, çok çekirdekli modda ise 3028 puan almayı başardı. Bu sonuçlar, cihazın günlük görevler ve temel uygulamalar için yeterli performans sunacağını gösteriyor.

Test sonuçları, akıllı telefonda Qualcomm tarafından üretilen bir işlemcinin bulunduğunu ve sistem kartı kodunun parrot olarak belirtildiğini gösterdi. Uzmanlar bu veriler sayesinde cihazın temel bileşenini belirlemeyi başardı.

Sumaho Digest'in açıklamasına göre SM6475 dahili kod adı altında Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi bulunuyor. Bu da Sony'nin yeni cihazında önceki nesilde kullanılan donanım platformunu korumaya karar verdiği anlamına geliyor.

Üretim stratejisi ve beklentiler

Bu işlemci 4 nanometrelik üretim süreciyle hazırlanmış ve maksimum frekansı 2,4 GHz. Çip ilk kez Ağustos 2024'te tanıtılmıştı; dolayısıyla bugün tamamen yeni bir çözüm sayılmıyor.

Japon markasının bu kararı, üretim maliyetlerini belirli ölçüde optimize etmesine ve son fiyatı makul seviyede tutmasına olanak tanıyor. Ancak önceki modele kıyasla performansta büyük bir sıçrama veya kayda değer bir artış beklemek zor.

Sony şu ana kadar yeni akıllı telefonun resmi tanıtım tarihini ve diğer teknik ayrıntılarını açıklamadı. Buna rağmen ilk sızıntılar, gelecek cihazın genel görünümünü hayal etmeye olanak sağlıyor.