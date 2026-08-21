SpaceX uzay aracının durumunu gösterdi: Starship testleri devam ediyor

·2·Teknoloji
SpaceX uzay aracının durumunu gösterdi: Starship testleri devam ediyor

Elon Musk, sosyal medya hesabında yaklaşık bir ay boyunca okyanusta mahsur kalan ve şu anda uzmanlar tarafından incelenen Starship uzay aracının fotoğrafını yayımladı. Bu görüntü, aracın son derece yüksek sıcaklıkların etkisiyle ısındığını ve taşıma sırasında şiddetli bir fırtınada ciddi hasar gördüğünü açıkça ortaya koyuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com’un haberine göre şirket yöneticisi, fotoğrafı yorumlarken görüntünün bir bilim kurgu filminden alınmış kareyi andırdığını özellikle vurguladı. SpaceX mühendisleri şu anda aracı Starbase üssüne geri götürmeden önce sakin sularda ek analiz ve incelemeler yapıyor.

Uzay aracının gelecekteki planları ve takvimi

Daha önce SpaceX ekibinin Starship prototipini Christmas Adası yakınlarındaki kıyıya başarıyla ulaştırdığı doğrulanmıştı. Uzmanlar bu operasyon sayesinde aracın zorlu koşullara dayanıklılığı hakkında önemli veriler topluyor.

Elon Musk’ın, dönüş yapan Starship aracını önümüzdeki aylarda özel bir fırlatma kulesi kullanarak yakalamayı planladığı öğrenildi. Bu teknolojik adımın, gelecekte uzay araçlarını yeniden kullanıma kazandırma sürecini önemli ölçüde hızlandırması bekleniyor.

Uzmanların değerlendirmelerine göre Starship’in ilk yeniden kullanılabilir uçuşunun 2026’nın sonu veya 2027’nin başında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu testler, gelecekteki uzun menzilli uzay uçuşları için temel oluşturacak.

StarshipSpaceXElon MuskUzay AracıTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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