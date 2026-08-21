Poco F9 Ultra amiral gemisinin temel teknik özellikleri ortaya çıktı

·2·Teknoloji
Poco F9 Ultra amiral gemisinin temel teknik özellikleri ortaya çıktı

Xiaomi markasının yeni nesil amiral gemisi cihazlarından biri olan Poco F9 Ultra, uluslararası pazara çıkmadan önce ilk kez Geekbench test veri tabanında görüldü. Tanıtım öncesinde yayılan bilgiler teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırıyor; çünkü cihaz çok yüksek performansı ve etkileyici batarya kapasitesini bir arada sunuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un haberine göre, 26077PC53G model numarasına sahip cihaz, tanınmış teknoloji sızıntısı kaynağı Abhishek Yadav tarafından doğrudan Poco F9 Ultra modeli olarak tanımlandı. Benchmark testlerinde akıllı telefon tek çekirdekli testte 2980 puan, çok çekirdekli testte ise 10 030 puan aldı. Bu sonuçlar, mobil pazar için önemli bir adım olduğunu gösteriyor.

En yüksek performans ve modern platform

Cihazın donanımı en yeni teknolojilere dayanıyor. İddialara göre akıllı telefon, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi ve Adreno 840 grafik çipiyle donatılacak. Ayrıca sistem kararlılığını ve çoklu görev performansını sağlamak üzere 16 GB RAM bulunacak; cihaz en yeni Android 16 işletim sistemiyle çalışacak.

Uzmanların analizlerine göre Poco F9 Ultra, ilk bilgilere dayanarak Redmi K100 Pro Max akıllı telefonunun uluslararası versiyonu olarak piyasaya sürülecek. Ancak küresel pazar için hazırlanan bu modelde batarya kapasitesinin biraz değişerek 8050 mA·ch olması bekleniyor.

Ekran ve gelişmiş kamera özellikleri

Akıllı telefonun tasarımı ve ekran özellikleri de dikkat çekiyor. Cihaz, 6,9 inç AMOLED ekranla donatılacak; 1200 × 2608 piksel çözünürlük, 185 Hz yenileme hızı ve 4500 nit seviyesine kadar maksimum parlaklık sunacak. Bu özellikler, multimedya ve oyun tutkunları için yüksek kaliteli görüntü deneyimi vadediyor.

Optik özellikler açısından da cihaz liderliği hedefliyor. Ana kamera sistemi, aşağıdaki üç modül olmadan düşünülemeyecek şekilde yapılandırılmış:

  • Optik görüntü sabitleme sistemine sahip 200 megapiksel ana sensör
  • 50 megapiksel periskop modül ve telefoto lens
  • 50 megapiksel ultra geniş açılı modül
  • 32 megapiksel ön kamera
Hatırlatmak gerekirse, Redmi K100 Pro serisinin temel modelleri satışların başladığı ilk haftada yüksek talep gördüğünü kanıtlamıştı. İlk yedi gün içinde K100 Pro ve K100 Pro Max modellerinin toplam üretiminin yaklaşık %95'i satılmıştı. Bu da Poco F9 Ultra'nın uluslararası ölçekte başarı elde etme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.

XiaomiPocoSnapdragonAkıllı TelefonAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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