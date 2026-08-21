Samsung teknolojilerini çalan mühendis 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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Samsung teknolojilerini çalan mühendis 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Güney Kore'de yarı iletken sektörünü ilgilendiren büyük casusluk skandalıyla ilgili karar açıklandı. Samsung'un eski çalışanı 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Maeil Business'ın haberine göre bu dava, modern mikroçip pazarındaki yoğun rekabeti ve fikri mülkiyet güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu açıkça gösteriyor. Haberi Ixbt.com aktarıyor .

28 yıl boyunca Samsung'da çalışan ve daha sonra Çinli ChangXin Memory Technologies (CXMT) şirketine geçen mühendisin, gizli belgeleri yasa dışı şekilde aktarmaktan suçlu bulunduğu bildirildi. Soruşturma dosyalarında, DRAM belleği üretiminin yaklaşık 600 aşamasını içeren Process Recipe Plan (PRP) teknolojik belgesinden söz ediliyor.

Teknoloji hırsızlığının ayrıntıları

Duruşmada sanık olarak ifade veren eski mühendisin sözlerine göre bu bilgileri elde etmek, CXMT'nin stratejisinin başından beri bir parçasıydı. Mühendis, Çinli şirketin faaliyetlerinin ilk aşamasında teknolojiyi sıfırdan geliştirmek için yeterli bilimsel ve üretim altyapısına sahip olmadığını, bu nedenle Samsung belgelerine dayanarak ilerlediğini belirtti.

Uzmanlara göre yarı iletken üretim reçetesi, tek bir belge üzerinden doğrudan kopyalamaya olanak sağlamasa da son derece değerlidir. Bu belgelerde yüzlerce operasyonun sıralaması, malzemelerin katmanlama parametreleri, sıcaklık ve basınç değerleri ayrıntılı olarak açıklanır.

Çin yarı iletken sektörü ve sonuçları

Bu gizli bilgilere sahip olmak, pahalı deneylerin sayısını büyük ölçüde azaltmanın yanı sıra şirketin kendi üretim sürecini geliştirme süresini de önemli ölçüde kısaltabilir. Deneyimli üreticilerin yeni bir DRAM süreci oluşturması genellikle üç ila beş yıl sürerken, yeni şirketler için bu süre daha da uzun olabilir.

Sunulan PRP belgesinin teknolojiyi tamamen kopyalamak için yeterli olmadığını da belirtmek gerekir; bunun için transistör mimarisi, fotomaskeler ve tasarım kuralları gibi ek bilgiler gereklidir. Buna rağmen CXMT, 2019'da kendi 22 nanometrli teknolojisiyle DDR4 belleğin seri üretimine başladı; 2023'te ise 18 nanometrli DRAM üretimine geçti.

Günümüzde CXMT, Çin'in en büyük DRAM üreticisi konumunda ve Samsung, SK hynix ile Micron gibi küresel devlerle aktif biçimde rekabet ediyor. Bu skandalın ortaya çıkması, Asya bölgesindeki teknoloji güvenliği ve insan kaynakları politikası konularını bir kez daha küresel tartışmaların merkezine taşıdı.

SamsungCXMTTeknolojiÇinMahkeme
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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