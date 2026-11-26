26 Kasım 2026 tarihi itibarıyla AirPods kulaklıkları ve Apple Watch akıllı saatlerinin fiyatları açıklandı. Listede farklı nesillere ait AirPods, Apple Watch, SE ve Ultra modellerinin yanı sıra, depolama kapasitesine göre değil, boyut ve renk seçeneklerine göre varyasyonları yer almaktadır.

AirPods kulaklıkları:

• AirPods 2.1 — 104 dolar;

• AirPods 4 — 109 dolar;

• AirPods 4 ANC Wireless — 139 dolar;

• AirPods 5 ANC — 139 dolar;

• AirPods 5 ANC Wireless — 159 dolar;

• AirPods Pro Lightning — 169 dolar;

• AirPods Pro 2 Type-C — 189 dolar;

• AirPods Pro 3 — 209 dolar;

• AirPods Max 2023 — 379 dolar;

• AirPods Max 2 2024 — 439 dolar;

• AirPods Max 2 2026 — 449 dolar.

Apple Watch 11 ve 12, Milanese kordonlu modeller: