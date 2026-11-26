AirPods ve Apple Watch modellerinin yeni fiyatları
26 Kasım 2026 tarihi itibarıyla AirPods kulaklıkları ve Apple Watch akıllı saatlerinin fiyatları açıklandı. Listede farklı nesillere ait AirPods, Apple Watch, SE ve Ultra modellerinin yanı sıra, depolama kapasitesine göre değil, boyut ve renk seçeneklerine göre varyasyonları yer almaktadır.
AirPods kulaklıkları:
• AirPods 2.1 — 104 dolar;
• AirPods 4 — 109 dolar;
• AirPods 4 ANC Wireless — 139 dolar;
• AirPods 5 ANC — 139 dolar;
• AirPods 5 ANC Wireless — 159 dolar;
• AirPods Pro Lightning — 169 dolar;
• AirPods Pro 2 Type-C — 189 dolar;
• AirPods Pro 3 — 209 dolar;
• AirPods Max 2023 — 379 dolar;
• AirPods Max 2 2024 — 439 dolar;
• AirPods Max 2 2026 — 449 dolar.
Apple Watch 11 ve 12, Milanese kordonlu modeller:
• Apple Watch 11 2025, 42 mm Milanese — 699 dolar;
• Apple Watch 11 2025, 46 mm Milanese — 759 dolar;
• Apple Watch 12 2026, Milanese — 1029 dolar.
Apple Watch 11 2025:
• 42 mm Jet Black — 349 dolar;
• 42 mm Space Gray — 349 dolar;
• 42 mm Rose Gold — 379 dolar;
• 42 mm Silver — 379 dolar;
• 46 mm Jet Black — 379 dolar;
• 46 mm Space Gray — 379 dolar;
• 46 mm Silver — 369 dolar;
• 46 mm Gold — 359 dolar (İndirimli).
Apple Watch 12 2026, yeni model:
• 42 mm — 419 dolar;
• 46 mm — 449 dolar.
Apple Watch 9:
41 mm:
• Midnight — 279 dolar;
• Silver — 249 dolar.
45 mm:
• Midnight — 249 dolar (İndirimli).
Apple Watch SE 2:
• 40 mm Midnight — 199 dolar;
• 40 mm Silver, Starlight — 229 dolar;
• 44 mm Midnight — 199 dolar (İndirimli);
• 44 mm Silver, Starlight — 239 dolar.
Apple Watch SE 3, yeni model:
• 40 mm Midnight — 234 dolar;
• 40 mm Starlight — 234 dolar;
• 44 mm Midnight — 254 dolar;
• 44 mm Starlight — 254 dolar.
Apple Watch Ultra 1 2022:
• 49 mm — 489 dolar (Büyük İndirim).
Apple Watch Ultra 2:
• 49 mm Black — 599 dolar;
• 49 mm Natural — 599 dolar;
• 49 mm Black Milanese — 699 dolar.
Apple Watch Ultra 3 2025:
• 49 mm Black — 639 dolar (İndirimli);
• 49 mm Natural — 639 dolar.
Apple Watch Ultra 4, yeni model:
• 49 mm — 779 dolar;
• 49 mm Milanese — 1099 dolar.
Sıradaki haber
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…