Özbekistan robotik alanında 1. sırayı alarak mutlak dünya şampiyonu oldu (video)

Güney Kore'nin Incheon şehrinde düzenlenen prestijli First Global Challenge 2026 uluslararası robotik olimpiyatlarında Özbekistan milli takımı tarihi bir zafere imza attı. Dünyanın yaklaşık 200 ülkesinden gelen en yetenekli genç mucitlerin yarıştığı müsabakalarda rakiplerini geride bırakan temsilcilerimiz, robotik alanında ilk kez mutlak dünya şampiyonu oldu.

Teknoloji dünyasının devleri sayılan ABD, Çin, Güney Kore ve Japonya gibi ülkeleri geride bırakan Özbek gençler, ülkemizin bilim ve mühendislik potansiyelini tüm dünyaya bir kez daha kanıtladı.

Mutlak üstünlük ve yeni dünya rekoru: 16 maçta 16 galibiyet

Özbek genç mühendisler, yarışmanın her aşamasında mutlak favori olduklarını kanıtladılar:

Yüzde 100 başarı: Milli takımımız turnuva kapsamında gerçekleştirilen tüm 16 maçta galibiyet alarak , rakiplerine hiçbir şans tanımadı;

Yarışma rekoru: Temsilcilerimiz toplam 637 puan toplayarak, yarışma tarihindeki mutlak rekoru kırdı;

Sahada büyük fark: İttifak maçlarında Özbek robotları yüksek hassasiyet, hız ve özgün mühendislik çözümleriyle öne çıkarak rakiplerinden katbekat yüksek puanlar elde etti.

3 altın madalya ve tarihi başarı

Yarışma sonuçlarına göre, Özbekistan milli takımı üyeleri 3 altın madalyakazanarak, genel klasmanda büyük bir üstünlükle podyumun en üst basamağına yerleşti:

Dünyanın önde gelen merkezlerini geride bırakmak: Bu sonuç, ülkemizdeki robotik ve IT alanındaki eğitim kalitesinin dünya standartlarını tam olarak karşıladığını pratikte göstermiş oldu;

Bilime yeni bir ivme: Bu zafer, ülkemizdeki binlerce genci modern STEM disiplinlerine, yazılım ve mühendislik alanlarına yönlendirmek, çocuklarımızın bilime olan ilgisini artırmak için büyük bir motivasyon kaynağı olacaktır.

Incheon sahnesinde Özbekistan bayrağını gururla dalgalandıran genç mucitlerimiz, sadece altın madalyaları değil, aynı zamanda ülkenin teknolojik geleceğine olan güveni de pekiştirdi