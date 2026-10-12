Yapay zeka oyuncuların dijital kimliklerini de «satışa» çıkarıyor

Aktris Ashley Belote, başrolünde yer aldığı diziden birkaç ay sonra, benzer bir olay örgüsüne dayanan başka bir mikro dramayla karşılaştı. Dizinin kaldırılmasını veya tazminat ödenmesini talep etti ancak başvurusuna yanıt alamadı.

Bu olay, dikey formatlı mikro dramalar alanında yapay zeka kullanımına ilişkin yeni sorunları gözler önüne seriyor. AI teknolojileri sayesinde diziler, eskisinden daha hızlı ve daha düşük maliyetle üretilebiliyor.

Ancak teknolojinin yaygın kullanımı, oyuncuların yüzlerinin ve seslerinin izinsiz kullanılması sorununu da gündeme getiriyor. Bir oyuncunun dijital görüntüsünü oluşturma ve bunu diğer projelerde kullanma hakkının kime ait olduğu konusu bunlardan biridir.

Çin'de ise bu alanda yeni hizmetler ortaya çıkıyor. Bu hizmetler, bir kişinin dijital kimliğini kullanma hakkını lisanslamaya olanak tanıyor.

Böyle bir modelde oyuncu veya başka bir kişi, dijital görüntüsünün hangi projelerde kullanılmasına izin verileceğini kendisi belirliyor ve bunun karşılığında ücret alıyor.