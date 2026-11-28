Olağan dışı bir doğa olayını gösteren video sosyal medyada ilgi uyandırdı. Görüntülerde, yüzlerce küçük organizmanın birbirine sıkıca yapışarak uzun bir zincir halinde ahşap bir yüzey üzerinde hareket ettiği görülüyor. Bu manzara ilk bakışta dev bir yılanı veya tek bir canlıyı andırıyor.

Alışılmadık görüntü yerel halkı şaşkına çevirdi ve olayın kökeni hakkında çeşitli tahminlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bazıları bunu bilinmeyen parazitlerle, bazıları ise nadir tropikal canlılarla ilişkilendirdi.

Ancak uzmanlar bu durumun doğal bir açıklaması olduğunu vurguluyor. Entomologlara göre videoda, mantar sivrisinekleri (Sciaridae familyası) larvalarının toplu hareketi yer alıyor. Bu larvalar yeni bir yaşam alanına göç ederken bu şekilde uzun bir grup oluşturabiliyorlar.

Bu tür bir hareket tarzı larvalara çeşitli açılardan fayda sağlıyor: yoğun grup, avcılardan korunmaya, vücudun kuruma riskini azaltmaya ve enerji tasarrufu yapmaya yardımcı oluyor. Sonuç olarak, birlikte çok daha verimli bir şekilde hareket edebiliyorlar.