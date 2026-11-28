İngiltere Premier Lig ’in 12. haftasında deplasmanda Nottingham Forest’a 2:3 skoruyla mağlup olan Chelsea’nin bu sezonki savunma istatistikleri yeniden sert eleştirilerin odağına yerleşti. The Touchline gazetesinin Sky Sports verilerine dayandırdığı habere göre, Xabi Alonso yönetimindeki Londra ekibi, savunma hattında ligin en zayıf takımlarından biri haline geldi.

İstatistiksel veri Kaydedilen sonuç Premier Lig takımları arasındaki sıra Yenilen goller 23 Ligdeki 19. sıra (en kötü ikinci sonuç) Kalede görülen isabetli şutlar 66 Ligdeki 19. sıra (en kötü ikinci sonuç) Rakiplere verilen net gol pozisyonları 41 Ligdeki 19. sıra (en kötü ikinci sonuç) Rakip şutuyla sonuçlanan hatalar 19 Ligdeki 20. sıra (tüm kulüplerin gerisinde — en kötü sonuç)

Bilgi olarak, savunmadaki bu ağır istatistiklere rağmen, Chelsea Premier Lig 12. haftasından sonra 16 puan toplayarak puan durumunda 8. sıradayer alıyor.

Sizce Chelsea’nin savunmasındaki bu hataların ve çok gol yemesinin temel sebebi nedir: taktiksel eksiklikler mi yoksa oyuncuların bireysel hataları mı?

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