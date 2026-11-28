O sırada sığırlar otlakta otluyordu. Aniden tarlaya yıldırım düşmesi sonucu sürüdeki 20 hayvanın tamamı telef oldu. Olayı gösteren videolarda, otlak alanına dağılmış hayvan bedenleri görülebiliyor. Bazı karelerde yanlarında akbabalara benzer kuşların olduğu da görülüyor.

Brezilya'da şiddetli fırtına sırasında tarlaya yıldırım düşmesi sonucu bir çiftçi 20 büyükbaş hayvanını kaybetti. Doğal afet nedeniyle çiftçi yaklaşık 13 bin sterlinlik zarara uğradı. Hayvanlar, şiddetli yağışların yaşandığı günlerin ardından 25 Kasım Çarşamba sabahı ölü bulundu. Bu durum Need To Know tarafından bildirildi.

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Çiftçi Nattan Astolfo, telef olan tüm sığırların Nelore ırkından olduğunu söyledi. Bu hayvanlar damızlık ve buzağı satışı amacıyla yetiştiriliyordu. Çiftçi, çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraşıyor ve bu meslek ailesinde nesilden nesile aktarılan bir gelenek.

Hayvanlar, çiftliğin ana binalarından yaklaşık 500 metre uzaklıktaki otlakta bulundu. Ancak bölgeye ulaşmak oldukça zordu. Şiddetli yağışlar nedeniyle zemin çamura dönüştü ve sığırların bedenlerini çıkarma ve gömme işlemleri ciddi bir sorun haline geldi.

Bu nedenle özel ekipmanlar getirilerek çamurlu arazide yol açıldı. Ancak bundan sonra telef olan hayvanları bir araya getirme ve gömme işlemleri gerçekleştirilebildi.

İlk tahminlere göre, çiftçinin uğradığı maddi zarar yaklaşık 100 bin Brezilya Reali, yani 13 bin sterlin civarında.

35 yaşındaki Nattan Astolfo, çiftliğinde böyle bir olayın ilk kez yaşandığını söyledi. Doğal afet sonucu bu kadar büyük bir kayıp yaşamasının kendisi için ağır bir darbe olduğunu vurguladı.

Buna rağmen çiftçi, umudunu kaybetmemeye, inancına ve güvenine dayanarak bu zorluğun üstesinden gelmeye çalıştığını belirtti.